Toma Cruise nezastavil ani koronavirus, před kamerami i teď provádí krkolomné kousky

Koronavirus neochromil pouze automobilový průmysl, ale také ten filmový. O odkladech nové bondovky i devátého Rychle a zběsile jsme již informovali, infekce však ovlivnila také natáčení nových snímků. Mezi ně patří i film Mission: Impossible 7, na kterém se minulý měsíc začalo pracovat v Itálii. Tato země je však evropským epicentrem epidemie, pročež byl štáb po pár dnech urychleně evakuován v čele s Tomem Cruisem ztvárňujícím již posedmé agenta Ethana Hunta.

Ač se původně předpokládalo, že natáčení bude zastaveno na delší dobu, kamery se před pár dny překvapivě opět rozjely. Produkce totiž uvedla, že dlouhodobé otálení by nakonec mohlo vést k úplnému zrušení snímku. Nakonec se proto jako levnější varianta ukázal být přesun do Velké Británie, kde sice nákaza řádí rovněž, zatím ale ne takovou měrou. V ostrovním království tak musely být vybudovány kulisy připomínající italská města.

Přes kanál La Manche ovšem nezamířil jen štáb, ale také omlácený letitý Fiat 500, se kterým si Cruise užíval nejen před kamerami, ale i v pauzách mezi natáčením. Jen za volant tohoto malého hatchbacku se však milovník adrenalinu neposadí, očekávat jej můžeme taktéž na motorce. A rozhodně nepůjde o kochání se krajinou, místo toho byl herec nucen k jízdě po zadním kole. K tomu mu sice dopomáhal vozík, i tak je ale jeho nasazení obdivuhodné.

Jen u těchto dvou strojů ovšem Cruise nezůstane, dále se počítá s jeho přítomností za volantem dvoustopého BMW (tím jednostopým je zmíněná motorka GS). Pozoruhodné pak je, kde natáčení probíhá. Jedná se totiž o autodrom v Dunsfoldu, který sloužil zejména Top Gearu. Nyní ale bude suplovat Itálii, přičemž se zde bude natáčet hned několik honiček, do nichž evidentně budou zapletená i letadla a vrtulníky.



...i ve Fiatu 500

