Tým Formule 1 zfixloval rozlučkovou fotku na konec sezóny, nedává to žádný smysl před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Haas F1 Team

O nic nejde a krom autora tohoto „fejku” a jeho hrdosti nikdo žádnou újmu výsledkem neutrpěl. Přesto je velmi úsměvné, že se tým vůbec do něčeho takového pustil. A věřil, že si toho nikdo nevšimne.

Asi ani nemusíte být fanoušky Formule 1 či motoristického sportu, abyste tušili, že se tento víkend jede úplně poslední závod letošní sezóny. Důvodem je, že po mnoha letech, kdy se Mercedes a Lewis Hamilton stali mistry světa už asi po třetím závodě, zůstávají oba šampionáty otevřené i před posledním kláním. Dokonce tak moc, že oba piloti mají úplně stejně bodů, což se dříve v historii stalo jen jednou jedinkrát.

Připusťme, že je beztak velmi nepravděpodobné, že by sezóna mohla skončit jinak než dalším triumfem Mercedesu, přesto je sympatické zažívat alespoň trochu peprnější rozuzlení. Se svou trochou pepře do mlýnice dění posledních dnů sezóny ale přišla překvapivě i stáj Haas F1, tedy jasně nejhorší tým letošního roku. Nikoli ovšem tím, co by na její závěr předváděla, nýbrž tím, co zveřejnila.

Neberte další řádky příliš vážně, je to hlavně úsměvná záležitost, ale přesto. Tým se před závěrečným víkendem rozloučil celkem obvyklým způsobem, když poděkoval všem, kteří se na letošním fungování týmu podíleli a mezi fotkami určenými pro média zveřejnil i hromadný záběr všech členů týmu. Tedy alespoň jsme si měli myslet, že vidíme všechny členy týmu, někteří si záhy začali všímat, že na fotce něco nesedí. Mezi nimi i kolegové z Jalopniku.

Uprostřed spodní řady má vedle Günthera Steinera coby šéfa týmu sedět Gene Haas, majitel stáje. Už zběžný pohled na záběr ale dělá dojem, že tady něco nesedí. Nebo spíš na jedné ze židlí někdo neseděl. Haasův záběr je velmi nepřirozený a chvilka hledání v tiskových fotkách ukáže, že jeho hlava byla převzata ze snímku, kterým tým oslavoval Genovo narozeniny. Tělo pak zjevně vzniklo zkopírováním toho Steinerova, akorát mu ubyly hodinky na pravé ruce. Detailní zkoumání to potvrdí, na fotce je nešťastně zkopírovaná třeba i noha za židlí pro sedící, která nenavazuje na žádné tělo a podobně.

Kdyby někdo přece jen měl pochyby, našli jsme v tiskových materiálech i starší snímek, na které je Haasova židle prázdná. Jde tedy ke všemu o starou fotografii, kterou tým zcela vyfabrikoval jako rozlučkovou. Ublížilo to někomu? Asi ne, ale je to podivné. Ještě chápeme, že se sám Haas nechtěl focení účastnit, je to jistě vytížený člověk a týmu konkurujícímu leda safety carům nemusí mít důvod věnovat více pozornosti, než si zaslouží. Ale co by se stalo, kdyby tým zveřejnil fotku bez Haase? Ostatně, udělal to i dřív a nikdo se tomu nepodivil. Zajímavé hrátky s realitou, podle nás zcela nesmyslné.

To, co na první pohled vypadá jako běžná rozlučková fotka... Foto: Haas F1 Team



...je ve skutečnosti vyfabrikovaný materiál předstírající přítomnost Gena Haase na focení. Foto: Haas F1 Team



Odkud přišla jeho hlava je zřejmé, tělo patří Güntheru Steinerovi. Foto: Haas F1 Team



Ostatně, stejná fotka bez něj se dá najít v archivních záběrech týmu. Foto: Haas F1 Team

Zdroje: Jalopnik, Haas F1 Team

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.