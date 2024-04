Už druhé moderní auto geniálního konstruktéra Formule 1 se poprvé ukázalo v akci, s motorem 3,9 V12 bez turba zní božsky před 7 hodinami | Petr Miler

Pokud vám pohled na tento stroj v akci nezježí všechny chloupky na těle, jste na špatném webu. Nový model T.33 od Gordona Murrayho je jedním slovem skvost, aktuálně prochází závěrečnou fází vývoje.

Gordon Murray není mimo automobilový svět tak široce známou personou, pokud si ale chcete udělat obrázek o tom, kým byl a ve své podstatě stále je, představte si Adriana Newyeho, který se nezabývá primárně aerodynamikou. Murray se prosadil v tomto sportu v době, kdy pole působnosti konstruktérů bylo daleko širší a svými geniálními nápady ho obrátil naruby. Pokud se budete ptát, kdo začal s doplňováním paliva během závodů (když to ještě šlo), byl to on. Pokud se budete ptát, koho napadlo zvyšovat přítlak auta ventilátorem, byl to on. Pokud se zeptáte, kdy měl hlavní slovo při vývoji legendárního McLarenu MP4/4, byl to on.

Když svět F1 na vlastní žádost koncem 80. let opustil, zužitkoval své zkušenosti při stavbě silničního McLarenu F1, i to bylo jeho dítě. Ani poté se ale autům věnovat nepřestal a zabýval se hlavně konzultační činnosti, na stará kolena si ale založil vlastní automobilku Gordon Murray Automotive alias GMA. Ta se ze všeho nejdříve blýskla modelem T.50, jakýmsi McLarenem F1 2.0, předloni ale vytáhla také dostupnější a méně sofistikovaný model T.33. Ten puristy láká tak moc, že do něj automat nechce ho skoro nikdo. A přiložené video je jistě také neodradí.

Na něm můžeme poprvé vidět v akci vývojovou mulu T.33 s Dariem Franchittim za volantem, který vám auto předvede v různých polohách, nakonec ale nevíce ohromí zvukem 607koňového motoru 3,9 V12 bez turba, který dává plný výkon v až 10 500 otáčkách za minutu. Jak tohle auto zní, je naprosto fascinující, připomíná to časy Formule 1 v době, kdy v ní turbomotory byly zakázané. Motor točí až 11 100 ot./min a pracuje s kompresním poměrem plných 14:1.

Vidět můžeme i zbytek auta, v nehotové podobě ale není moc o čem mluvit. Dodejme, že na videu neuvidíte motor V12 ve vyšších otáčkách, než je 9 000 za minutu, přesto okouzluje. Skoro se nemůžeme dočkat, až jej uslyšíme zaržát naplno, podívejte se na to sami. A jak už jste si jistě domysleli - knoflíkem „volume” prosím otočte řádně doprava.

