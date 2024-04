V Polsku po nehodě vzplanul luxusní elektromobil tak, že ho po chvíli nepoznal ani majitel, po uhašení se vzňal znovu dnes | Petr Miler

/ Foto: Lucid

Je to další z řady událostí, které připomínají, jak moc zničující dokážou být požáry elektrických automobilů. Vůz v tomto případě shořel skoro na uhel, přestože se o něj staralo několik jednotek hasičů. A i to málo, co z něj zbylo, následně vzplálo znovu.

O tom, jak moc vysoká je pravděpodobnost vzniku požáru elektrického auta, se vedou debaty. Zastánci tohoto typu vozů tvrdí, že je relativně malá, srovnávají ale všechny elektromobily v provozu se všemi spalovacími auty v provozu. To je ve své podstatě zavádějící, neboť průměrný věk spalovacích aut je dnes řádově vyšší a naprostá většina požárů stíhá staré, špatně udržované stroje. Pojišťovny tak už léta říkají, že když se do hry přidá věk, je to najednou prašť jako uhoď. Nebylo by ale správné jen kvůli tomu předjímat, že jakmile budou elektromobily v průměru starší, budou hořet častěji - to se stát může a nemusí, jednoznačnou odpověď dá jen čas.

Bez ohledu na to ale platí, že jakmile elektromobil resp. jeho baterie vzplane, bavíme se o události úplně jiné míry závažnosti. Taková nafta prakticky nehoří, benzin je na tom jinak, ale hašení hořícího auta přesto nebývá velká výzva a během pár minut je hotovo. Elektromobily jsou v tomto ohledu na úplně odlišné úrovni a byli jsme svědky požárů, při kterých si krocení jednoho vzplanutí elektrického auta vyžádalo až 120krát víc vody než hašení spalovacího vozu. Nyní tu máme další událost z takového ranku.

Stala se nedaleko, v polské Varšavě, kde na jedné z tamních křižovatek havaroval řidiči Lucidu Air, když se údajně snažil zabránit srážce s jiným vozem. Okolnosti nehody nejsou podstatné, to hlavní je, že ztratil kontrolu nad velkým luxusním sedanem a narazil do sloupu. Ten podle zpráv lokálních médií propíchl pouzdro baterie, která se následně vzňala a auto během chvíle zničila takovým způsobem, že ho ani majitel nemohl poznat.

Hašení si vyžádalo zásah tří hasičských jednotek, které s požárem komplikovaně bojovaly za pomocí obrovského, zatím neupřesněného množství vody. Co je pozoruhodné, i když z auta nezbylo skoro nic a prolita jím byla polovina Visly, auto se zdánlivém uhašení znovu vznítilo. Incident zastavil dění ve městě v nejbližším okolí nehody, naštěstí při něm nebyl nikdo vážněji zraněn. Ránu tu dostala jen pověst jedné z pýchy elektromobilů, neboť - i když požáry po nehodách jsou v principu běžné - způsob, jakým auto shořelo a jak složité bylo s ohněm bojovat, nikomu na klidu nepřidává. Nakonec se podívejte na záběry níže, tohle nechcete zažívat ve středu města.

Lucid Air je pozoruhodné auto, jeden z nejlepších elektromobilů vůbec. Ale nesmí vzplanout... Foto: Lucid Motors

Zdroje: Polsatnews, Pompa Ciepla i PV@YouTube, Miejsky Reporter@YouTube

Petr Miler

