V prodeji se objevila kola z Putinovy obrněné limuzíny, ukazují neviděné detaily jejich zvláštní konstrukce

Někteří by jistě viděli v prodeji raději Putinův skalp, ale buďme realisté, i tato věc v nabídce je překvapivá. Ukazuje, že za jinak celkem všedně působícími disky luxusního vozu se skrývá specificky pojaté řešení nevídané na jiných osobních vozech.

Viděno zpětně se člověk musí ptát, zda si ruští papaláši v čele s Vladimirem Putinem vymínili vývoj a výrobu domácích luxusních aut značky Aurus skutečně jen proto, aby nemuseli „potupně” jezdit s Mercedes a jim podobných zahraničních vozech, jak tvrdili. Anebo dávno věděli, že na otevřený rusko-ukrajinský konflikt může dojít a případné sankce by z jejich německých limuzín udělaly dříve nebo později obtížně použitelné zboží.

To už se asi nikdy nedozvíme, Aurus na každý pád vznikl, funguje a navzdory omezeným dodávkám „civilistům” tuto úlohu plní. A loni dokonce přišel i s SUV. Tím se ale dnes zabývat nebudeme, místo toho se vrátíme k luxusnímu sedanu Senat, který v prodlouženém a pancéřovaném provedení používá od první možné chvíle prezident Putin. V prodeji se totiž objevila kola právě z tohoto vozu, což je neobvyklé samo o sobě, jistě nejde o veřejně dostupné zboží. A protože disky kol vidíme „svlečené”, můžeme ještě méně obvykle nahlédnout do jejich útrob.

Na první dobrou si možná řeknete, co na takové věci může být zvláštní, ale podívejte se pořádně. Jednak je zjevné, že disk na autě drží s pomocí celkem osmi šroubů, což je v případě osobních aut krajně neobvyklé, maximem bývá pět či šest. Důvodem je jak vysoká hmotnost obrněného vozu, který má v tomto ohledu blíže k náklaďáku, tak bezpečnost, aby disky na autě držely i v extrémních situacích. Neobvyklá je také konstrukce vnitřní strany disku, která je bohužel ve fotkách v inzerátu na zdrojovém odkazu k vidění jen mizerně (je značně uzpůsobena tomu, aby na unašeč kola sedla nebývale přesně a pevně), jasně patrná je ale ještě jiná vychytávka.

Jde o vložku z tvrdé pěny táhnoucí se okolo celého disku, která dovoluje vozu pokračovat v jízdě i po defektu či třeba průstřelu pneumatiky. Je to taková alternativa pneumatik run-flat, kdy konstrukce samotných pneu zůstává standardní (a tedy poddajná), při případném defektu ale pneumatiky mohou dále fungovat a zvládnout bez vzduchu až po dalších 50 km jízdy.

Z detailů záběrů je patrné, že nejde zdaleka o nové zboží a jeho popisky naznačují, že by mohlo jít o vývojový prototyp, který splnil svůj účel a kdosi jej - dost pravděpodobně ilegálně - odnesl z továrny pneumatikářské firmy Kama v Nižněkamsku, kde byl vyvinut. Tak či onak zajímavý pohled pod pokličku, za který Putinova ochranka zřejmě nebude dvakrát ráda. Kdybyste jej chtěli mít doma, dvojice takových disků vyjde na 110 tisíc rublů, tedy asi 34 tisíc Kč. Jen si nejsme jisti, jestli by vám je někdo v Rusku dovolil vyvézt do Česka.

Aurus Senat (zde v „krátké” verzi) už známe dobře, na odkazu níže si ale můžete prohlédnout obnažené disky jeho kol, které se nyní objevily v prodeji. K obvyklým mají daleko. Foto: Aurus

