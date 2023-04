Vietnamci postavili věrnou napodobeninu Ferrari LaFerrari ze staré Toyoty koupené za 4 tisíce Kč před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ferrari

Zlaté české ručičky? Vietnamci by se vám asi vysmáli. Anebo snad znáte Čecha, který dokázal stvořit ze staré Toyoty vůz, který vizuálně opravdu věrně připomíná italskou silniční stíhačku pro nejbohatší?

Ferrari LaFerrari patří k nejexkluzivnějším vozům, jaké kdy italská automobilka poslala na silnice. Celkově v Maranellu vzniklo v letech 2013 až 2018 pouze 710 exemplářů, z čehož pět set připadá na kupé a zbytek na otevřenou variantu zvanou Aperta. Není tedy překvapivé, že tento model dnes mění majitele za desítky milionů korun. V důsledku toho si LaFerrari mohou dovolit jen velcí boháči, jejichž bankovní účet se zvládá citelně rozrůst i ve chvílích, kdy si odskočí na toaletu.

Takových lidí je pochopitelně daleko více než jen 710. Počet fanoušků italské pozemní stíhačky je ovšem ještě daleko vyšší. Patří mezi ně i mladí Vietnamci, kteří stojí za kanálem Nhet TV na Youtube. Ti se proslavili již v loňském roce, kdy vyrobili velmi povedenou repliku Bugatti Chiron. Letos se pro změnu pochlubili s neoriginálním LaFerrari, jenž postavili na bázi staré Toyoty Carina, která měla hodnotu pouhých 200 dolarů, tedy asi 4 200 Kč.

Z japonského sedanu do repliky supersportu zamířila hlavně technika. Neoriginální LaFerrari jinak dostalo zakázkový ocelový rám, na který byla nasazena laminátová karoserie, Toyota se postarala o díly jako motor nebo brzdy. I když se může zdát, že to dohromady nemůže dělat dobrotu, funkční je evidentně úplně všechno. A pozornost věnovaná detailům je neuvěřitelná. Dveře se tedy vyklápí vzhůru, diodová světla svítí na obou koncích a řadit lze skrze pádla pod volantem. Působivé divadýlko pak dokonce předvádí i zadní spoiler a klapky difuzoru.

Vietnamci si rovněž pohráli s interiérem, přičemž celý proces jim zabral více než osm měsíců. Jak se nicméně zdá, po tu dobu nestavěli pouze jeden vůz. Soudě dle laku totiž mají k dispozici minimálně tři kousky, a sice červený, oranžový a růžovo-fialový. Právě v jeho útrobách odvádí svou práci původní čtyřválcový motor Toyoty, který před zraky okolí ukrývá kryt napodobující původní dvanáctiválcový agregát Ferrari.

Jakkoli ovšem došlo k úpravě motoru i výfukového systému, při rozpohybování repliky okamžitě poznáte, že se nejedná o skutečné Ferrari. Nejde přitom ani tak o rychlost, jakožto spíše o zvuk. Nicméně i tak vůz přitahuje nemalou pozornost. Pokud by tedy došlo k instalaci vhodnějšího pohonného ústrojí, byla by hra na Ferrari skoro dokonalá. Pak by ale na základ nestačily ony 4 tisíce korun...

Skutečné LaFerrari se dnes prodává za desítky milionů korun, vietnamští nadšenci ovšem zvládli postavit do detailů vyvedenou repliku pomalu za drobné. Trvalo jim to ale 8 měsíců. Ilustrační foto: Ferrari

Zdroj: Nhet TV@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.