Vrcholné BMW M3 si ve sprintu namazalo na chleba nejlepší Teslu Model 3 i zpackaný Mercedes C63, neměly šanci včera | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Byly doby, kdy jste si na zejména na Teslu mohli vsadit proti téměř komukoli, i když jejích 517 koní nezní jako recept na výhru. A jako silná karta zní i 680koňové C63 od AMG. Jenže vývoj spalovacích aut též míří vpřed a M3 CS nemá s 550 čistě benzinovými koňmi konkurenci ani v přímce, natož pak jinde.

Po konci The Grand Tour a Top Gearu pro mne aktuálně asi jedinou jistotou zůstává „profesionální idiot“. To není míněno nikterak hanlivě, Jason Cammisa sám sebe takto s velkou oblibou tituluje. Přičemž s podobným nadhledem přistupuje i ke svým příspěvkům, ať už se jedná o tajemství hrdinů minulosti, nebo jde o testy moderních aut. Nyní tu máme nový příspěvek z druhého ranku, Cammisa totiž na jednu startovní čáru postavil BMW M3 CS, Mercedes-AMG C63 S E Performance a Teslu Model 3 Performance.

Máme tu tedy sice tři sportovně laděné sedany, ovšem každý ze zcela jiného těsta. BMW kope za tábor vymírajících dinosaurů, neboť se spoléhá jen na čistě spalovací pohin. Mercedes pak sice proslul jako výrobce aut osazených objemnými osmiválci, nicméně s těmi se třícípá hvězda ještě poměrně nedávno pokusila skončit. Výsledkem bylo prodejní fiasko, načež Němcům motory V8 ještě do budoucna budou dobré. C63 nicméně osadili čtyřválcem, kterému musí kromě turba pomáhat i hybridní technika. Nebýt hmotnosti skoro 2,2 tuny, snad by bylo i o co stát, ale takto?

Co se Tesly týče, asi nikoho nepřekvapí, že všechna čtyři kola roztáčí elektrická jednotka, nic jiného tato značka ani nevyráběla. Model 3 tak vůči soupeřům má k dispozici veškerý výkon prakticky ihned. Pročež je vlastně až neuvěřitelné, jakým způsobem dostane nakopáno od onoho dinosaura. BMW totiž soupeřům nedalo nejmenší šanci, přičemž Teslu nevykleplo jen v rámci čtvrtmíle, ale i při zrychlení na stovku. Navíc by totéž zvládlo opakovat až do úmoru.

Mercedesu se snad ani nemá smysl věnovat, sázka na hybridizaci zkrátka Němcům nevyšla. A je pozoruhodné, že odmítají udělat krok vzad, protože pohled na to, jak moc je třícípá hvězda vzadu, je vyloženě trapný - byť jde v podstatě jen o tři desetinky sekundy, v závodu na 400 metrů je to u srovnatelného auta opravdu mnoho.

Je tu nicméně ještě jedna oblast, na kterou je třeba upozornit. Za vrcholný Model 3 totiž u nás dáte 1 405 990 Kč, zatímco na C63 již potřebujete více než dvojnásobek (2 871 330 Kč). M3 CS je pak ještě o půl ligy výš, svého času se prodávalo za necelé čtyři miliony korun. K mání navíc bylo v omezeném množství. Jak nám navíc Cammisa ukáže v závěru videa, bez systému launch control na tom pak vlastně zrovna úžasně není, ale to je pochopitelné.

Na M3 CS prší chvála ze všech stran, test Jasona Cammisy není výjimkou. Oba konkurenti zdánlivě příhodnějších koncepcí jsou v tomto klání ve sprintu až překvapivě do počtu. Foto: BMW

Zdroj: Hagerty@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.