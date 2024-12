Vrcholný Golf znovu šokoval prémiové konkurenty, ve sprintech jim všem zkazil den. A Čechy šokuje i svou cenou před 9 hodinami | Petr Prokopec

Pokud na jednu startovní čáru postavíte srovnatelná auta od Audi, BMW, Mercedesu-AMG a VW, nutně čekáte, že Volkswagen bude poslední. Jenže Golf R je tak dobrý, že i s dražším koncernovým sourozencem vytírá podlahu. Jenže za jakou cenu?

V roce 2009 se Volkswagen vůbec poprvé pochlubil Golfem R. Ten v nabídce německé automobilky zastoupil dnes legendární verzi R32, která disponovala 3,2litrovým atmosférickým šestiválcem. Novinka zamířila dolů po stránce objemu i počtu válců, díky turbu však dvoulitrový čtyřválec produkoval víc výkonu. Jejich přenos na všechna čtyři kola pak dostala na povel manuální či automatická převodovka, přičemž VW v případě DSG uváděl čas 5,5 sekundy potřebný ke zdolání stovky.

Od té doby Němci v podstatě tento diamant brousí k větší a větší dokonalosti, zejména sedmá generace znamenala obrovský krok vpřed. Dnes nabízená „osmička” je v základu to samé auto, její pohonná jednotka ale produkuje už 333 koní, se kterými jste na stovce již za 4,6 sekundy. Pokud pak nesáhnete jen po čistě sériovém provedení, které je k mání od nepříliš lidových 1 367 900 Kč, ale v seznamu příplatků zaškrtnete také paket R-Performance, posune se omezovač nejvyšší rychlosti až na 270 km/h. Rázem zde tak máme nejrychlejší produkční Golf historie.

Stačí ovšem „eRko“ i na konkurenci? To se rozhodl zjistit Mat Watson z Carwow, kterému se za volantem Golfu R postavili jeho kolegové sedící v Audi S3, BMW M135i a Mercedesu-AMG A35. Ve všech případech je přitom možné počítat s přeplňovaným dvoulitrem, automatem a pohonem všech kol, což souboj dělá více než zajímavým. Zástupce čtyř kruhů navíc disponuje naprosto stejným pohonným ústrojím jako Golf R, je navíc o chlup lehčí (1 535 kg vs. 1 548 kg).

Ještě níž než tato dvojice se dostal Mercedes-AMG A35, jenž má na kontě jen 1 495 kg. Na druhé straně má k dispozici „pouze“ 306 koní,. BMW oproti tomu v celé skupince působí jako nejchudší příbuzný, neboť páruje 300 koní s 1 550 kily. V cíli tak mohl kompakt z Mnichova pouze překvapit, na nic takového ale nedošlo. Místo toho totiž celou prémiovou ligu vyškolil Golf R, tedy prozatímní výsledek oné 15leté evoluce.

Z britského úhlu pohledu to není dobrá vizitka hlavně pro Audi a Mercedes, jejichž auta jsou citelně dražší. Když se ale na souboj zadíváme z české kotliny, můžeme se začít s poněkud zakaboněným čelem koukat spíše směrem k VW. Golf R totiž není žádným lidovým vozem, ale naopak tím nejdražším z celé čtveřice, neboť za A35 dáte 1 291 070 Kč, zatímco S3 vás vyjde na 1 346 900 Kč a M135i na 1 358 800 Kč. Kde tedy budete utrácet, necháme na vás, faktem ale je, že my bychom stejně dali přednost Golfu R. Je to v jádru ještě dílo geniálního Josta Capita, který firmu opustil už v roce 2020, odtud pramení jeho výjimečnost, ze které zjevně těží dodnes.

Golf R dokáže s 333 koňmi zázraky, jeho cena vás ale možná bude šokovat stejně jako jeho dynamika. Na českém trhu totiž levněji pořídíte jeho konkurenci jak od Audi, tak od BMW či Mercedesu. Foto: Volkswagen

