Vrcholný VW Golf ukázal sílu lidového sporťáku, drahou konkurenci roznesl na kopytech před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Po zkušenostech s jeho technikou bychom se popravdě řečeno ani nedivili, kdyby vyhrál, tady jde ale o to, jak vyhrál. Ambicióznější soupeře od Mercedesu a BMW nechal v prachu rozdílem třídy i přes srovnatelné technické parametry.

Už mnohokrát jsme zmiňovali, že jen fakt, že mají dvě auta srovnatelné technické parametry, neznamená, že se srovnatelně projevují i v praxi. Když tomu tak není, mají někteří mají pocit, že jeden výrobce překrucuje pravdu, ať už tím, či oním směrem. Jenže realita může být mnohem prostší.

To, že dvě auta mají srovnatelně objemný motor s přeplňováním, srovnatelné převodovky, srovnatelný výkon či srovnatelný způsob jeho přenosu na silnici, vlastně zase tak moc neznamená. Je tu spousta faktorů, které na první pohled nejsou vidět či je ani nelze zjistit a výsledný projev též významně ovlivňují. Vnímavější se podívají na hmotnost, aerodynamiku, budou zkoumat převodové poměry, což je všechno důležité. Ani to ale nepoví nic o tom, jaký má ten či onen motor výkon v jiných než maximálních otáčkách (pokud nemáte k dispozici grafy), jak řadí jinak srovnatelné převodovky či jak velkými vnitřními ztrátami trpí ten či onen mechanismus. Mohou to být všechno relativní drobnosti, když se ale posčítají, mohou mít za následek dramaticky odlišný celkový projev.

Že tomu tak je či být může, nejlépe ukazuje srovnání, které uspořádal na letišti Archie Hamilton. Ten poslal do souboje nový Golf R, který vlastně ani není pořádně nový, má skoro stejnou techniku i parametry, jako ten předchozí, s BMW M135i a Mercedesem-AMG A35. Jsou to všechno v podstatě stejná auta - kompaktní hatchbacky s motory 2,0 turbo, výkony okolo 300 koní, pohony 4x4 a rychlými dvouspojkovými automaty. Když je tedy postavíte do sprintu na 400 metrů, musí předvádět podobné výkony, ne? Ne, ani trochu.

Podívejte se na to sami na videu níže, ten pohled dá za tisíc slov. BMW a Mercedes sjou vyrovnané, nový Golf je ale neporáží, on je likviduje, ničí, destruuje a pohřbívá zaživa, abychom to samé popsali nepřehlédnutelným množstvím podobných slov. Vítězí jako auto jiné třídy, o spoustu délek od prvního do posledního metru. VW tak musel celý Golf značně optimalizovat, aby konkurenci s podobnými parametry takto utekl, i když vítězství jako takovému se nevidíme. Auta s dvoulitry TSI jsou rychlá jako čert a když svého času Octavia RS TSI mohla stačit Subaru WRX STi přes deficit mnoha desítek koní, proč by Golf R nemohl se stejným výkonem jet o desítky procent lépe než soupeři s podobným výkonem? A to je třeba dodat, že je oproti nim levnější, ve srovnatelné specifikaci i o stovky tisíc.

Nový Golf R se na letišti proti BMW a Mercedesu skutečně projevil spíše jako letadlo, přes srovnatelné parametry je ve všech sprintech rozmázl. Ilustrační foto: Volkswagen

Zdroj: Archie Hamilton Racing@Youtube

Petr Miler