VW dva měsíce rozhodoval o tom, na čem se ve Fordu domluvili za 15 minut. „Děláš si srandu?" nechápali Němci, co se děje

/ Foto: Ford

Je to připomínka jednoho z problémů německých firem obecně, ve Volkswagenu ale zřetelně nabírá až bizarních rozměrů. Kulturní střet zde nemohl být větší, vedení VW si při domlouvání spolupráce s Fordem myslelo, že si z něj generální ředitel modrého oválu utahuje.

Jak to funguje v německých firmách, nám letos v květnu přiblížil Dr. Sebastian Grams, dlouholetý technický manažer Audi a nakonec i ředitel divize Audi Sport. Fungování firmy podle něj nabralo tak absurdních rozměrů, že z ní prostě musel odejít. A velmi dobře mu rozumím - sám bych nebyl schopen přímo ve velkých firmách fungovat pro jejich nekonečnou zkostnatělost, stačí mi ta, se kterou se potýkám jako jejich externí spolupracovník.

Je ale „zkostnatělost” a „zkostnatělost”, v Německu nabírá někdy až bláznivých podob. Pracuji primárně v o dost pružnějším Nizozemsku, kde se často žertuje o tom, že Němci dodnes používají faxy. Bylo by nemístné házet všechny firmy do jednoho pytle, ale někdy to tak skutečně je. Přitom přemýšlím, kdy jsem naposledy poslal fax, muselo to být tak v roce 2004 a už tehdy jsem se divil, že někdo takovou formu komunikace „jede”. V roce 2024 působí požadavek na faxové číslo až poněkud surreálně...

Taková je ale realita a celková zkostnatělost je jistě jedním z důvodů, proč má dnes koncern Volkswagen takové problémy, jaké má. Osobně s ním byl - pro něj zjevně nezapomenutelně - konfrontován také Jim Farley při snaze domluvit s VW spolupráci okolo jeho platformy MEB, na které vznikly modely jako nový Capri. Na kongresu Auto News o tom sám promluvil s tím, že Ford je jako pořád do značné míry rodinná firma schopná velmi pružných rozhodnutí, VW ani omylem.

Němci podle něj potřebovali dva měsíce na to, aby pro spolupráci zajistili souhlas rodiny Piechů a Porsche, německé spolkové země Dolní Sasko a odborů. On sám ale zvládnul vše za 15 minut - stačilo si udělat procházku do kanceláře Billa Forda, prezidenta automobilky a pravnuka jejího zakladatele. Bill Ford prý souhlasil s tím, že tato spolupráce má solidní obchodní základy, takže po rozhovoru s několika dalšími manažery firmy vzal Farley telefon a zavolal lidem z VW: „Tak jo, jsme připraveni se do toho pustit,” řekl. Na druhé straně bylo chvíli ticho a pak se prý někdo z managementu německé firmy zeptal jen: „Děláš si srandu?” A o dva měsíce později se mohly obě strany posunout dál...

Má smysl k tomu něco dodávat? V dnešní době je flexibilita zásadním faktorem pro efektivitu fungování jakékoli firmy, VW Group si o ní zjevně může nechat jen zdát.

Chvíli pusťme z hlavy, že nový Ford Capri je coby pomalu jen přepracovaný VW ID.4 nesmysl. V rozhodování o jeho příchodu měl Ford aspoň hned jasno, VW nebyl schopen k rozhodnutí o spolupráci s modrý oválem dojít po dlouhé dva měsíce. Foto: Ford

Zdroj: Auto News

Petr Miler

