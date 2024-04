Zemřel nejslavnější fanoušek Hondy NSX. Muž, který si z druhé NSX udělal přívěs, se zabil v jiném sporťáku značky před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

Jeho šikovnost obletěla svět, teď se o něm mluví v o poznání smutnějších souvislostech. Chris Cutler po nehodě ve svých teprve 41 letech navždy opustil tento svět.

Pokud pro vás auto představuje cosi více než jen dopravní prostředek, pak vaší pozornosti jistě neunikla ani Honda NSX první generace. Japonský sporťák se od svého zrodu v roce 1990 stal doslova kultovní, a to nejen proto, že na jeho vývoji se podílel později tragicky zesnulý Ayrton Senna. Stál za tím i jeho design, stejně jako jízdní vlastnosti, vedle kterých se i takové Ferrari jevilo jako kompromis. Značka tak nepřekvapivě před osmi lety vyrukovala s druhou generací, ta se však kvůli přepřáhnutí na plug-in hybridní techniku a výrazný nárůst hmotnosti stala prodejním propadákem.

Fiasko novinky jen posílilo reputaci originálu, jehož opečovávané kousky byli fanoušci ochotni vyvážit zlatem. O to více se řada z nich zděsila, když Chris Cutler vzal před třemi ruky do rukou flexu a jeden exemplář rozřízl mezi čelním a prostředním sloupkem napůl. Neudělal tak ovšem proto, aby svému kanálu na Youtube zvýšil sledovanost. I když také na to ve finále došlo. Místo výčitek ovšem fanoušci Chrisovi tleskali, neboť z nepojízdné NSX udělal obytný přívěs, který pravidelně připřahal za plně funkční kupé.

Z Cutlera se rázem stala slavná osobnost, přičemž napříč komunitou okolo japonského vozu byl uznáván nejen kvůli onomu přívěsu, ale taktéž pro svou přívětivost. O to více jsou ovšem fanoušci nyní v šoku, neboť Chris bohužel ve svých jednačtyřiceti letech zemřel na následky dopravní nehody. K té došlo v pondělí 1. dubna, o nevydařený aprílový žertík se ale naneštěstí nejedná. Smutnou zprávu podle kolegů z Drivu potvrdila policie, která se vyšetřováním incidentu stále zabývá. Jeho přesná příčina tedy stále není známa.

Z dostupných informací víme tolik, že Cutler neřídil své NSX, nýbrž další ikonu Hondy, a sice roadster S2000. S ním měl na silnici I-91 South narazil do svodidel, která prorazil a následně se zřítil ze srázu. I přes urychlený letecký transport do nemocnice Yale New Haven Hospital mu ovšem již lékaři nedokázali pomoci. Chris tak jen o pár měsíců přežil svého psa Cassia, který mu dělal společnost při jeho výletech a se kterým plánoval navštívit 48 amerických států.

„Říci, že Chris byl milován, je až příliš skromné vyjádření. Byl hluboce obdivován, nikoli jen díky svému talentu, ale také proto, že inspiroval ostatní, aby následovaly svou vášeň se stejnou vervou, jako to činil on. Jeho odkaz bude žít nadále v každém projektu, který podnikneme, v každém dobrodružství, jenž uskutečníme a každém příběhu o jeho výjimečném životě, který budeme sdílet,“ uvedla Becca Nicole Johnson, jedna z majitelek NSX.

Její příspěvek si na Facebooku získal značnou pozornost, kondolenci vyjádřili pozůstalým fanoušci vozu z celého světa. To jen dokládá Cutlerovu oblibu. Nezbývá tedy nic jiného, než se s tímto nadšencem naposledy rozloučit. Pokud vás pak jakkoli ovlivnil, můžete přispět na jeho pohřeb, neboť jeho náhlý odchod zastihl rodinu zcela nepřipravenou.

Honda NSX první generace se stala kultovním autem, jehož image jen posílilo fiasko spojené s nástupcem. Významným členem komunity okolo japonského kupé byl Chris Cutler, který proslul vyrobením obytného přívěsu z jednoho nepojízdného exempláře. Ten však nyní bohužel v pouhých jednačtyřiceti letech tragicky zemřel. Ilustrační foto: Honda

Zdroj: The Drive, Becca Nicole Johnson@Facebook, NSXTRA@YouTube

Petr Prokopec

