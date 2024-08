Zkušený mechanik ukázal, jak to vypadá uvnitř moderního automatu. Není divu, že se některé tak porouchávají včera | Petr Prokopec

Převodovky si snad každý spojí se soustavou ozubených kol, ale viděli jste zevnitř automat? Jeho součástí je i pozoruhodný labyrint chodbiček, jímž protéká hydraulická kapalina. A čím složitější je, tím snadněji se může ucpat.

Pokud máte malé děti, jistě víte, že je snadno dokáže zabavit bublifuk. U těch moderních je využití jeho víčka povětšinou dvojí, tedy kromě toho, že brání náplni, aby vytekla, disponuje i malým rébusem. Drobotina se tedy může také snažit titěrnou kuličku skrze síť spletitých chodbiček dostat do středu.

Co naopak dost možná nevíte, je, že právě takové víčko opatřené bludištěm v nemalé míře připomínají útroby automatické převodovky. Není tak divu, že některé vypovídají službu dříve, než by měly. A protože se jedná o díl, který není zrovna levný, vlastnictví auta prodražuje.

Brandon Sloan po dlouhá léta pracoval jako mechanik v autorizovaném servisu. S technikou má tedy nemalé zkušenosti, nicméně i jeho zarazil vnitřek automatu 6L80, za nímž stojí koncern General Motors a kterým je osazen Chevrolet Tahoe jeho ženy. Vůz má sice najeto zhruba 400 tisíc kilometrů, se zatím poslední převodovkou ovšem najel jen 80 000 km. Automat ovšem začal vykazovat podivné chování, načež jej Brandon vymontoval a rozložil.

Strukturu skříně vám ukáže do detailu a je to vážně bizarní podívaná. Je tvořena skoro nekonečným labyrintem cestiček, skrze které protéká hydraulická kapalina zajišťující hladké řazení. Složitost dané pasáže logicky vede k vyššímu riziku znečištění, a tedy ucpání jednotlivých kanálků. Mimo to Brandon dodává, že nezávislí dodavatelé dílů pro tyto stroje se za posledních pár let výrazně zlepšili a nezřídka nabízí kvalitnější produkty, než jsou ty tovární. V kombinaci s vyčištěním převodovky by tak vše mělo vést k prodloužení životnosti.

