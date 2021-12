Zloději katalyzátorů ve starém VW ujeli policistům i přes přímou konfrontaci, hodili po nich nářadí včera | Petr Miler

Podobná dramatická videa zachycená kamerami v policejních autech obvykle končí dopadením, tady se to ale nestalo i přes škodu na voze, kterou si podezřelí způsobili sami. Jejich postup v krizové situaci je pozoruhodně drzý.

Katalyzátory jsou už nějaký ten pátek vysoko na žebříčku popularity věcí, které nenechavci kradou z aut jiných. Dokáží je z vozů dostat pozoruhodně rychle, a tak se nezaleknou ani krádeží přímo před domy majitele. Jejich pozdější dopadení je složité, to ale neznamená, že je nemožné nebo že by policie rezignovala na snahu s takovými živly bojovat.

Do konfrontace s nimi se dostali policisté z britské metropolitní oblasti Greater Manchester, když zmerčili pro ně podezřelý VW Jetta generace 1K, který se svého času prodával i u nás. Jakmile se vůz pokusili zastavit, řidič místo zpomalení zrychlil, honička ale neskončila jistě obvyklejším způsobem, kdy jsou dotyční dříve nebo později zastaveni. V úzké uličce se parta podezřelá ze série krádeží rozhodla otočit hru z lovených se stát lovci.

Řidič Jetty tak šlápl na brzdu a jeden ze spolujezdců vyrazil směrem k policejnímu vozu s elektrickou bruskou v ruce a hodil jí po policistech. Nářadí se odrazil od skla, ale akce tím neskončila, neboť řidič šedého VW se rozhodl do policejního auta nacouvat, což bývá docela účinný způsob, jak jej vyřadit ze hry - na zádi vozu se toho moc pokazit nemůže, na přídi je naopak nespočet kritických dílů, zejména pak chladič.

Podezřelí si ale nepočínali moc šikovně, neboť Jetta otevřenými dveřmi srazila útočníka k zemi, čímž navíc byl vůz poškozen tak, že dveře nešly zavřít. Dotyčný se ale zvládl dostat zpět do vozu a dveře nějak udržet aspoň částečně zavřené, policie dále už jen přiznává, že Jetta jim i s celou partou uvnitř ujela (zda se to stalo kvůli poškození policejního vozu, neuvádí) a žádá veřejnost o pomoc.

Je to pozoruhodná ukázka drzosti dnešních kriminálních živlů - na místě dotyčných bychom se báli toho, že při útoku bruskou a autem začnou policisté střílet a nikdo by se tomu nemohl divit. My se ale neživíme krádežemi katalyzátorů, a tak možná na věc nemáme ten správný pohled...

V podobném VW Jetta na zřejmě naklonovaných registračních značkách se lidem podezřelým z krádeží katalyzátorů podařilo prchnout manchesterské policii. Stalo se tak poté, co ji sami napadli nářadím i samotným vozem, jak můžete vidět níže. Foto: Volkswagen

