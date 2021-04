1 400 km od Moskvy našli 22 nejetých ruských náklaďáků z 90. let, nikam jet ani nemohly před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: ZiL

Není obvyklé, aby byly desítky takových aut dekády skladovány bez užitku tak daleko od civilizace. 90. léta ale měla daleko k současnosti a Rusko stále myslelo na možnost jaderného konfliktu. Naštěstí zbytečně.

O ruské automobilce ZiL jsme v minulosti mluvili již několikrát, a to hlavně v souvislosti s luxusními limuzínami, které dodával Kremlu. Ten pak dokonce na počest značky nechal pojmenovat jízdní pruhy, které byly vyhrazené pouze vládním představitelům. V roce 2012 se však automobilka dostala do finančních problémů, vyrobila poslední vůz a poté zavřela krám. O pouhý rok později pak vyhlásila bankrot.

Přesto ZiL z povrchu zemského zcela nezmizel, jen se proměnil v trochu jiné entity. Pod jednu spadají rozsáhlé pozemky v Moskvě, na kterých stála továrna, jež byla v roce 2015 zbourána. Nyní na nich má developer LSR Group vybudovat novou rezidenční čtvrť. Druhou část někdejší automobilky pak tvoří společnost MSTs6 AMO ZIL, kterou tvoří 47 bývalých zaměstnanců pověřených rozprodejem někdejšího firemního majetku.

Tím se oklikou dostáváme k podstatě našeho dnešního článku. Ve městečku Majkop bylo totiž nalezeno 22 nikdy nejetých ZiLů, které vznikly v první polovině 90. lete minulého století. Nejde o výše zmiňované limuzíny, nýbrž o náklaďák ZiL-133G4 který byl pro značku typičtějším produktem. Tento konkrétní typ představuje šestikolku s pohonem 6x4.

Celá várka 22 exemplářů je nyní na prodej, přičemž cena jednotlivých aut se pohybuje okolo 400 tisíc rublů (cca 113 tisíc Kč), což je v podstatě pakatel. Nicméně tak nízké sumy mají své opodstatnění. Náklaďáky jsou vybaveny poměrně vzácným turbodieselem ZiL-645 o objemu 8,7 l, se kterým je spárována devítistupňová manuální převodovka ZiL-4421. Ani v jednom případě však nejsou dostupné náhradní díly, samotné vozy jsou navíc aktuálně nepojízdné.

I kdyby se někomu povedlo probudit k životu jak 185 koní, tak 510 Nm točivého momentu, na silnice auta smět nebudou. Vozy totiž nikdy nebyly ani přihlášeny, neboť jejich prvním a dosud jediným majitelem byl tzv. Rosrezerv, správa ruských hmotných rezerv, která je pořídila a uzavřela do depozitáře pro případ jaderného či jiného globálního válečného konfliktu. Pokud by takový vypukl, nikdo by se pochopitelně nazaobíral tím, že vozy nejsou přihlášené do provozu.

Tím se také vysvětluje, proč byly vozy nalezeny v městečku Majkop, které je od Moskvy vzdáleno přes 1 400 kilometrů. Rusům nicméně do původních plánů zasáhl nejen mírový světový vývoj, ale také onen bankrot automobilky. Skončila totiž i ona výroba náhradních dílů, načež se nákladní vozy staly pouze přítěží. Proto jsou nyní na prodej a je otázkou, zda je vůbec někdo koupí. Jakožto reznoucí pomník Ruska 90. let jsou poněkud drahé.

Ilustrační foto: ZiL

