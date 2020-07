Asi nejbláznivější auto s manuálem je dnes skoro 20 let stará záležitost, koupit jde i v EU před hodinou | Petr Miler

Automobilky se čas od času nebojí přijít s něčím opravdu ujetým a tohle je asi vrchol, který nikdy nebude překonán. „Viper na zahradu” byl svého času nejrychlejším takové auto světa a fascinuje i dnes.

Zdají se vám moderní auta jako šestisetkoňová SUV nesmyslnými výplody rozmařilé doby? Chápeme to, stejně jako pochopíme, když v těchto vozech nacházíte zvláštní zalíbení. Pokud patříte mezi takové, pak vězte, že mírou úchylnosti překonává všechny podobné novinky jeden stroj, který zase tak nový není. Pochází z USA, kde jsou SUV a pick-up trucky s velkými benzínovými motory relativně běžnou věcí, tento ale přece jen vyčnívá z řady.

Říká si Dodge Ram SRT-10 a je to kombinace pick-upu Dodge Ram 1500 třetí generace, kam se běžně montovaly šesti- a osmiválce Magnum a Hemi, a motoru Viper V10 z třetí generace supersportu Dodge Viper. Měl objem 8,3 litru a z toho dával 507 koní a 712 Nm, z nichž bylo 90 % dostupných už v 1 500 otáčkách. A ve dvoumístné verzi Ram SRT-10 byl spojen s manuálním šestikvaltem, což byla u podobných aut rarita už tehdy. Dnes je to naprosto nepředstavitelná záležitost.

Tenhle stroj držel nějakou dobu rychlostní rekord mezi užitkovými auty. Dosáhl ho v červenci 2004 a hodnota byla 248,784 km/h. Celkem bylo vyrobeno asi 9 500 kusů, naprostá většina ale pochopitelně zůstala tam, kde vznikla - v USA. Co je ale zajímavé, tohle auto se docela snadno koupit jako ojeté i Evropě, kde si zjevně našlo dost náležitě volnomyšlenkářských fandů, kterým kombinace korby, desetiválce a manuální převodovky učarovala.

Auto na fotkách níže je jedním z takových. Pochází z roku 2004, v černém laku vypadá jako přízrak a má manuální převodovku, třebaže automat byl pro tuto verzi také k dispozici a ojetiny s ním seženete snáze. S ním se ale část kouzla ztrácí. Auto je registrováno v Německo, takže problém s přihlášením nebude ani u nás.

Dívat se na něj dá jako na praktický vůz, který jen tak mimochodem má výkonu na rozdávání, jenže to by byl trochu nepřesný pohled. Jednak tu převezete jen jednoho pasažéra, víc míst verze s krátkou kabinu pochopitelně nemá. A korba je sice velká, ale spoiler na zádi je upevněn na jejích stranách, ne na sklopném čele, takže cokoliv nakládáte, musí se to vejít pod spoiler nebo být do korby spuštěno vrchem.

Chcete-li skutečně praktický vůz, vyberte si civilnější verzi „Ramky”. Varianta SRT-10 vznikla proto, aby byla šílená, což se jí dokonale dařilo a daří. I skoro po 20 letech, co přišla na svět, je podle nás nejbláznivějším autem s manuálem, který kdy vznikl. Levná legrace to pořád není, tento kousek s nájezdem 49 tisíc kilometrů ale vypadá velmi dobře, stojí necelých 30 tisíc Euro (dnes 800 tisíc přesně) a dostal i pohon na LPG, to kdybyste měli strach, že vás desetiválcový osmilitr připraví na první cestě o všechny úspory. Což mimochodem nevylučujeme, že zvládne i tak, každá legrace ale holt něco stojí.

Na větší automobilovou bláznivinu v prodeji hned tak nenarazíte, pick-up s motorem V10 ze supersportu a manuální převodovkou se do sériový výroby dostal jen jednou. Foto: Mobile

Zdroj: Mobile

Petr Miler