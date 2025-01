Číňané dokončují nejdelší dálniční tunel světa, monstrózní stavba mizí v horském masivu na dlouhých 22 km před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Xinhua News Agency

V Říši středu je zjevně opravdu možné vše, a to nejen optikou povahy výsledku. Světově rekordní stavba vznikla navzdory náročným podmínkám za pouhé čtyři roky.

Představovat dnes herce Miroslava Donutila je asi zbytečné, v 90. letech minulého století ale hvězda jeho sláva teprve začala stoupat. Mimo jiné i díky diskuzním pořadům, s nimiž objížděl republiku. Během nich vzpomínal na všemožná natáčení, stejně jako třeba na své dětství, ve kterém figuroval jeho dědeček. A právě ten se zasadil o hlášku, která od té doby zlidověla. Na dotaz, jak je možné, že vedle sebe mohl existovat zamrzlý Dněpr a lány pšenice, totiž svému vnoučkovi odvětil: „V Rusku? Tam je všechno možné.“

O největší zemi světa se to sarkasticky říká dodnes, v té pro změnu donedávna nejlidnatější to ale platí skoro doslova. Říše středu totiž již hezky dlouho dokládá, že pro ni nic není nemožné a že třeba opravit mnohaproudovou silnici za den či postavit továrnu za týden je s jejími možnostmi - ať už je budeme hodnotit jakkoli - pomalu rutina. Asi by nás tedy ani nemělo překvapit, že právě v této zemi byl těsně před koncem loňského roku téměř dokončen vůbec nejdelší dálniční tunel na světě, který znovu vznikl v rekordním čase.

Tiashan Shengli Tunnel, jak si stavba oficiálně říká, je 22,13 kilometru dlouhý, přičemž spojuje sever a jih provincie Sin-ťiang, vůbec největší z těch čínských co do rozlohy. Vede doslova skrz pohoří Tien-Šan, které pro čínskou vládu představovalo náročný oříšek již od 50. let. Aby se totiž hlavně nákladní vozy mohly dostat z jedné části provincie po druhé, musely křižovat po úzkých krkolomných cestičkách, jejichž kapacita byla velmi rychle překonána. V důsledku následných tlačenic se ale každá taková cesta natáhla na řadu hodin.

Cesta tunelem má ovšem zabrat pouhých dvacet minut, i proto jde o významný milník v historii provincie, jak podotýká agentura Xinhua. Stavba tunelu začala v dubnu 2020, Číňanům se tak znovu povedlo něco neskutečného. Zvláště když si uvědomíme, čemu všemu museli čelit. V potaz musel být brán extrémní chlad, vysoká nadmořská výška i silná seismická aktivita. Kromě toho je pohoří Tien-Šen již nějakou dobu součástí světového kulturního dědictví a ohled musel být brán i na ochranu přírody, jakkoli zrovna v tomhle Číňani přeborníky nebudou.

Stavaři celou stavbu rozdělili na několik menších segmentů, kde mohly jednotlivé týmy pracovat nezávisle na sobě. K dispozici pak měli jak zakázkové navržené razicí stroje, tak mnohé inovativní metody. V důsledku toho mohla být celková doba potřebná k výstavbě tunelu zkrácena o čtvrtinu, přestože třeba ventilační šachta číslo 2 je hluboká 706 metrů, pročež přesahuje i Shanghai Tower, tedy nejvyšší čínský mrakodrap, zatímco jeden z vjezdů leží poblíž zdrojů pitné vody.

Samozřejmě jsme si vědomi toho, že řeč je o Číně, tedy o zemi, která nebere přílišný ohled už jen na lidská práva, natož pak na cokoli dalšího. Uvidíme tedy za pár let, jak moc reálná byla tvrzení o ochraně životního prostředí. Aktuálně tak jen dodáme, že na plné dokončení tunelu a jeho zpřístupnění veřejnosti dojde během letoška, konkrétní termín ale zatím upřesněn nebyl.

Tunel v pohoří Tien-Šan je největším vysokorychlostním na světě, Číňané přitom na jeho stavbu potřebovali pouhé čtyři roky. Zkuste se to schválně porovnat se stavbou českých dálnic, kde není třeba čelit ani zdaleka tak složitým podmínkám. Foto: Xinhua News Agency

Zdroj: Xinhua News Agency

Petr Prokopec

