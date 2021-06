Dodnes nejrychlejší auto světa bez turba odhalilo své vychytávky, jsou to fascinující věci před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: McLaren

Asi není nikdo, kdo by o tomto autě aspoň jednou neslyšel, i když ale ohromuje už svými základními parametry, teprve jeho zákoutí ukáží, jak propracovaný kus techniky to je.

Vlastnit McLaren F1, projet se s ním či jej alespoň vidět na vlastní oči, je přáním kohokoliv, pro koho auta nejsou jen pouhými dopravními prostředky. A možná i pro jiné. Divit se tomu nelze, ostatně jen málokterý nejrychlejší vůz své doby dosáhl také vítězství v závodě 24 hodin Le Mans. Nadmíru působivé přitom je, že tohoto zářezu do historie britská automobilka dosáhla s vývojovým prototypem, který původně do závodů neměl být nikdy nasazen. McLaren jej pouze zapůjčil na jeden podnik týmu Kokusai Kaihatsu Racing, přičemž právě toto klání nakonec šasí č. 01R opanovalo.

Je nicméně nutné zmínit, že přeměna silničního McLarenu F1 na závodní speciál nebyla až tak složitá. Koneckonců, za britským supersportem stál legendární Gordon Murray, který si vydobyl slávu hlavně jako konstruktér vítězných Formulí 1. Původně k výrobě závodního provedení svolit nechtěl, nakonec však souhlasil. Stalo se tak až v roce 1995, a to jen pár měsíců před Le Mans. Díky tomu je McLaren jedinou značkou na světě, která dosáhla úspěchu již při svém prvním startu.

My se nicméně nyní budeme věnovat silničnímu provedení, které disponuje i vyšším výkonem. Atmosférický dvanáctiválec od BMW totiž v jeho případě produkoval 627 koní, zatímco u závodního speciálu bylo nutné kvůli pravidlům jít na rovných šest stovek. Co však celou produkci sjednocovalo, to byla unikátní pozice za volantem. James Cottingham ze společnosti DK Engineering na novém videu osvětluje, jak se na ní dostanete nejlépe.

Je pochopitelně otázkou, kolik lidí se jeho radou bude řídit. Nikoliv proto, že by existoval lepší způsob, jak usednout za volant. Spíše zkrátka hrozí, že dojde k poškození bočnic předního centrálního sedadla, což by pochopitelně srazilo mnohamilionovou hodnotu vozu. A jelikož většina majitelů jej aktuálně považuje spíše za investici než cokoliv jiného, tráví prakticky celá produkce svůj život v klimatizovaných garážích, jež opouští jen kvůli pravidelné údržbě.

Cottingham se nicméně na novém videu nevěnuje pouze nastupování, ale třeba tomu, kterak se dostanete do bočních zavazadelníků a jak do nich správně naskládat zakázkové kufříky a tašky. Stejně tak se dozvíte, jak otevřít kapotu dvojitou motoru. Zlato pokrývá hlavně zadní část, kde se nachází tlumiče výfuků. Majitelé, tedy pokud vůz používají k jízdě, spíše budou mířit pod přední kapotu, kde se nachází měnič CD či exkluzivní sada nářadí.

Více již nebudeme zdržovat, ostatně historii McLarenu F1 jsme probírali už dříve a nejspíše bychom se každým dalším slovem opakovali. Jakkoliv jednu zmínku si vlastně odpustit nemůžeme - ač byl totiž britský supersport v rámci maximálky překonán řadou moderních vozů, všechny poháněl přeplňovaný motor. F1 tedy i nadále zůstává nejrychlejším silničním autem světa s motorem s atmosférickým plněním, a to již po takřka 30 let.

Tento McLaren F1, šasí č. 69, je jednou z mála výjimek, u které dochází k navyšování počtu kilometrů. Jeho majitel je totiž skutečným nadšencem a jen nedávno si odskočil z Velké Británie do Spa, kde přesedlal do závodního Ferrari, se kterým vyhrál závod. Poté se s dvanáctiválcovým supersportem vrátil po vlastní ose domů. Foto: McLaren

