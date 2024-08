Léta ztracené Porsche z McQueenova Le Mans je na prodej. Je tak slavné a cenné, že k němu pouští jen vyvolené před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Mecum Auctions, tiskové materiály

Když tohle auto naposledy změnilo majitele, dal za něj Jerry Seinfeld desítky milionů. To už je ale skoro čtvrtstoletí zpátky. Teď bude stát stovky milionů korun a nedivili bychom se, kdyby za něj dal někdo klidně i půl miliardy. Podle toho je s ním zacházeno.

Je těžké být automobilovým nadšencem anebo aspoň filmovým fanouškem a neznat tento vůz. Modro-oranžové Porsche, které hrálo jednu z hlavních rolí ve filmu Le Mans Steva McQueena, je dokonalou automobilovou klasikou a kusem historie hned několika oborů. Navíc jej obchází jisté mystérium, které se s pomocí všeho známého (bohužel i tragické smrti jeho prvního soukromého majitele) stará o to, že jde o jeden z nejslavnějších a nejhodnotnějších automobilů vůbec.

Jak moc cenný je, se ukáže na aukcích společnosti Mecum, které se budou konat 2025 mezi 7. a 19. lednem 2025 tradičně v Kisssimmee na Floridě. Je neobvyklé, aby někdo avizoval prodej nějakého auta s až takovým předstihem a začal kolem něj dělat humbuk veřejnými prezentacemi, to ale nakonec jen podtrhuje jeho význam. Je totiž právě filmové Porsche 917K z roku 1970, které ve snímku Le Mans zastalo hned několik rolí. A bylo ještě ne až tak dávno považováno za ztracené.

Jak už jsme ale naznačili, slavná existence tohoto konkrétního auto s číslem šasí 917-024 má ještě hlubší kořeny. Prvně bylo použito při testech před čtyřiadvacetihodinovkou v roce 1970, kdy s ním Brian Redman zajel vůbec nejrychlejší čas. O dva měsíce později 917 jako taková závod 24 Heures du Mans vyhrála, tento konkrétní exemplář se ale na trati závodu neobjevil a záhy byl prodán továrnímu jezdci Jo Siffertovi.

Ten ho pronajal společnosti Solar Productions, kterou Steve McQueen založil kvůli své kariéře filmového producenta. A skutečně, vůz se ve filmu Le Mans nejen objevil, ale dokonce tam sloužil i jako kamerový vůz. Bylo totiž v tu chvíli jediným dostupným autem, které dokázalo jezdit stejně rychle jako závodníci, takže se z něj natáčely závodní scény, které se pro maximální věrohodnost odehrávaly v závodním tempu.

Po konci natáčení vůz putoval zpátky do Siffertovy garáže, sám Siffert ale ještě v roce 1971 tragicky zahynul při ohnivé nehodě v Brands Hatch, což jeho autu podepsalo ortel svého druhu. V rodině chvíli zůstal i po vyřízení pozůstalosti, pár let po Joově smrti ale jeho stopa mizí. Až do přelomu milénia byla tato 917 považována za ztracenou, osud k ní ale nakonec nebyl tak nepříznivý. Znovuobjevena byla okolo roku 2000 v jedné zapomenuté francouzské sbírce, následovala renovace a prodej Jerrymu Seinfeldovi, který ji v roce 2001 koupil za 1,2 milionu dolarů, dnešní kursem asi 27 milionů Kč.

Není jasné, zda Seinfeldovi pořád patří, není ale ani známo, že by ji kdy prodal, neboť aukce auta plánovaná v roce 2017 společností Gooding & Co., kdy auto pořád patřilo Jerrymu S., se nakonec neodehrála. Pokud si ji slavný americký komik nechal, jako že bychom na to sázeli, udělal kšeft století, neboť má i díky růstu cen aut tohoto ražení z posledních let v rukou jednu z historicky nejpřesnějších a nejvýznamnějších 917, jejíž cena se pohybuje o řád jinde než v roce 2001. Jiné, méně slavné 917 změnily v posledních letech majitele za sumy překračující 10 milionů dolarů, tedy víc jak 230 milionů Kč. Tahle může stát snadno dvakrát víc.

Jak už padlo, může být klidně i vaše. Oficiální odhad ceny ale neexistuje a organizátor aukce ji po světě předvádí skrytou v boxu z bezpečnostního skla jen vyvolené. Jsme opravdu zvědavi, za kolik se tohle auto prodá, po boku nejslavnějších Ferrari může být jedním z nejdražších aut historie.

I mezi legendárními Porsche 917 zaujímá tento kus výjimečné ostavení. V lednu si jej z Floridy odveze nový majitel, bude muset být velmi zámožný. Foto: Mecum Auctions, tiskové materiály

