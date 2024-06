Muž si za 20 korun koupil ojetý Lexus s víc jak 1,6 milionu km. Dva roky ho nechal stát a pak ho zkusil nastartovat před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lexus

O japonských autech se traduje, ze jsou sice mimořádně nudná, ale také mimořádně odolná a spolehlivá. Tento Lexus potvrzuje obojí. Je až neuvěřitelné, co všechno na něm po takovém zápřahu a ignoraci zároveň funguje.

Lexus byl svého času známý jako výrobce spolehlivých a komfortních, ovšem také velmi nudných aut. I proto japonská automobilka každého překvapila, když v roce 2005 přišla s konceptem sportovního modelu. O pět let později se sériové LFA dokonce dostalo do výroby a snad každého odrovnalo hlavně jekotem svého desetiválcového motoru. Je sice pravdou, že celkem vzniklo jen 500 kusů tohoto stroje, ovšem i tak malá produkce skutečně stačila k tomu, aby většina lidí názor na značku změnila.

My si dnes nicméně posvítíme na limuzínu LS, konkrétně pak na její druhou generaci, která se začala vyrábět v roce 1994. Tedy dávno předtím, než vůbec Japonci o LFA začali uvažovat. I tento vůz přitom dostal objemný motor, a sice čtyřlitrový osmiválec, se kterým bylo zpočátku spojeno 260 koní, čtyřstupňový automat a pohon zadních kol. To sice může znít jako recept na zábavu, ke driftům však pětimetrová limuzína nebyla nikdy stvořena. Stejně jako předchůdce měla bodovat hlavně v boji s komfortně orientovanými německými auty vyšších tříd.

To se hlavně na americkém trhu povedlo, mimo jiné právě díky neuvěřitelné spolehlivosti a trvanlivosti. V tomto ohledu přitom jeden exemplář překonal všechny ostatní - známý je dnes přitom jako Million Mile Lexus neboli Lexus, který najel milion mil (tedy 1,6 milionu kilometrů) a v minulosti jsme o něm psali nejednou. Jeho původní majitel si jej pořídil v roce 1996, přičemž následně s vozem urazil zhruba 1,4 milionu km. Poté verzi LS 400 koupil novinář Matt Farah, který se rozhodl dosáhnout onoho magického mezníku. S tím mu ale pomohli i další.

Po překonání nastavené laťky limuzína zamířila znovu do světa a skončila u známého youtubera s přezdívkou Tavarish. Ten si ji koupil za pouhý 1 dolar, tedy jen o něco málo víc než 20 korun, a slíbil, že motor auta osadí turbodmychadlem a následně zašlápne plynový pedál až tak hluboko pod podlahu, že to jednotku odpálí. Když ale s tímto plánem seznámil veřejnost, dočkal se negativní odezvy. Ta nakonec způsobila, že i on sám chtěl, aby Lexus přežil. Protože s ním ale toho času neměl konkrétní záměr, auto zhruba dva roky nechal odstavené.

Nyní se konečně začalo pracovat na jeho renovaci, přičemž Tavarish již z dřívějška věděl, že vůz byl náchylný na úniky oleje. Stejně tak mu bylo jasné, že po dvou letech stání už nebude fungovat startovací baterie a zapotřebí bude také řádná kontrola podvozku. To se na zvedáku jen potvrdilo, neboť v podvozku se v mezičase objevila díra, skrze kterou vykukuje koberec. Z auta se i díky tomu stal domov menšího zvířectva, neboť na hlavu jednoho z členů týmu vyskočila ještěrka.

Nicméně po instalaci nové baterie a Tavarish nevěřil vlastním očím. Fungovat totiž začalo rádio, stejně jako klimatizace. A aby toho nebylo málo, panoramatická střecha se začala odsouvat a zasouvat tak hladce, jako kdyby byla úplně nová. Následně Lexus i nastartoval a vyjel na svou první projížďku po dvou letech stání pod sluncem, přičemž během cesty fungoval posilovač řízení či dokonce teploměr či palubní hodiny.

Do špičkové kondice má auto pochopitelně dál hodně daleko, neboť mimo hru je zatím digitální přístrojový štít či head-up displej. Ovšem skutečnost, že již takřka osmadvacetiletý vůz po ujetí víc jak 1,6 milionu km a dvou letech stání jde nastartovat a funguje v něm v podstatě všechno bez jakýchkoli oprav, nutí člověka smeknout klobouk. A uznat, že Lexus možná byl nudnou značkou, ovšem míra spolehlivosti, jakou vše kompenzoval, opravdu bere dech.

LS 400 druhé generace mělo stejně jako předchůdce přesvědčit hlavně americké publikum, že i Japonci dokážou vyrábět kvalitní limuzíny jako Němci. To se i nyní jen potvrzuje, podívejte se na video níže. Ilustrační foto: Lexus

Zdroj: 2varish@YouTube

Petr Prokopec

