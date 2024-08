Nadšenec objevil ve starém lomu desítky opuštěných Volkswagenů, z bizarních scenérií se tají dech včera | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Je zvláštní, aby někdo fungující auta odložil zrovna na takovém místě, ve Švýcarsku se ale přesně to stalo. Okolnosti celého nálezu jsou stejně svérázné jako nález sám, auta tam totiž nejsou náhodou.

Co přesně byste očekávali v opuštěném dole? Kromě vyhloubených štol, z nichž některé možná budou zčásti zasypané či zatopené, asi nejspíše nějaké to zapomenuté a již se rozpadající nářadí. Nebo třeba různé skříňky, ztrouchnivělé tiskoviny či maximálně nějaký ten náklaďák v notně zdevastovaném stavu, který se již ani nevyplatilo vytáhnout na povrch. Bob Thissen, který stojí za kanálem Exploring the Unbeaten Path na Youtube, ovšem v jednom opuštěném švýcarském dole narazil na opravdový poklad - desítky opuštěných Volkswagenů.

Thissen pod zemský povrch zamířil ještě s jedním známým, přičemž společně museli prolézt řadu chodeb se slepým koncem, než se nakonec dostali ke svému cíli. Chvilky bloudění a napětí ovšem rozhodně stály za to, neboť v několika podzemních prostorách jsou uskladněny desítky kusů původního Volkswagenu Brouk. Vedle nich pak trůní Golfy první a druhé generace, některé dokonce ve speciální verzi určené pouze Švýcarsku, stejně jako Pola. A najde se tu dokonce i nějaký ten Passat.

Stav vozů na první pohled není až tak otřesný, nicméně Thissen poukazuje na vysokou vlhkost těchto prostor, která již interiéry zaplnila zatuchlým smradem a plísní. Auta přitom v podzemí nejsou dekády, nýbrž jen asi 6 let - nálepky na oknech odhalují, že v provozu některá byla ještě v roce 2018. To ovšem jen vybízí k dotazu, proč je sem někdo zaparkoval a jaké s nimi má záměry. S odpovědí v komentářích přispěchali kolegové z Autopianu.

Auta jsou v majetku muzea Musée Volkswrecks, které ve švýcarském St. Sulpice vystavuje poněkud neobvyklá dioramata. Jak je patrné již z názvu, jde o vraky „lidových“ aut zasazené mnohdy do bizarních situací - z některých kupříkladu čouhá hlava jelena, další jsou naaranžována tak, aby vypadala, že se stávají součástí přírody. Jsou však povětšinou značně orezlá, stav Volkswagenů z podzemí je tak ve srovnání s nimi přímo špičkový.

Dle Thissena ale díky značné vlhkosti nebude trvat dlouho, než podzemní kolekce začne držet pohromadě jen silou vůle. A nejspíše to mají majitelé muzea v plánu, aby mohli vytvořit nové expozice. My bychom jim pak navrhli, aby rovnou své podnikání rozšířili o dobrodružný zážitek, kdy lidem nabídnou, aby se za vstupné museli spletí chodeb k rozpadajícím se autům dostat.

Ať tak či onak, jisté je, že na silnice se již tyto Volkswageny nikdy nevrátí. Pokud se ovšem časem dostanou do požadovaného zdevastovaného stavu, nejspíše zamíří na povrch do zmíněného muzea. Jeho součástí je i tématický bar a restaurace, najíst se tak můžete na korbě letitého Transporteru. Otevřeno je ovšem pouze o víkendech od dubna do října, a to od 10 do 17 hodin.

Původní Brouk je jednou z největších automobilových ikon. Vidět tak stát desítky aut v různých verzích může být pastva pro oči. Ovšem jen do chvíle, než si uvědomíte, že účelem dané sbírky je vypadat co nejtragičtěji. Ilustrační foto: Volkswagen

Zdroj: Exploring the Unbeaten Path@YouTube

Petr Prokopec

