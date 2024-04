Našel se dokonalý stroj času, v dodnes novém VW z roku 1992 zbývá ještě asi 555 tisíc km života před 4 hodinami | Petr Miler

Pokud se vám slova „starý” a „dobrý” dostávají do úst v jedné větě až podezřele často, tohle je něco pro vás. V návaznosti na nedávný extrémně ojetý VW Polo z 90. let, který první majitel „ojel až do mrtě”, tu máme auto té samé generace, které pro změnu dodnes pořádně nevyjelo.

Cesty osudu některých aut jsou nevyzpytatelné a kontrast existence dvou jinak velmi podobných vozů, které vám přiblížíme dnes, to vykresluje jako máloco jiného. Pokud si vzpomenete, před pár dny jsme vám ukazovali VW Polo druhé generace, se kterým první a jediný majitel najel 556 tisíc km za 31 let. Nazvali jsme to ukázkou nekonečné oddanosti, neboť dotyčný si stejný vůz ve faceliftovaném provedení koupil poté, co jej měl před modernizací, a zamiloval si ho tak, že s ním prostě dožil. Vyměnit na něm bylo nutné kdeco, ale to u vozu tohoto typu při podobném stáří jistě nepřekvapí ani nezklame.

V návaznosti na se nám ozval člověk z firmy Oldenzaal Classics, se kterou jsme byl jen o pár dalších dnů dříve v kontaktu kvůli neuvěřitelně zachovalému BMW řady 3 E36, že má k dispozici něco přinejmenším stejně dobrého. Že má takový jin k jangu, Laurela k Hardymu nebo dobrého poldu k tomu špatnému. Firmě se totiž podařilo získat Polo té samé generace 86c, znovu v třídvéřovém provedení, akorát ve verzi GT, které není o mnoho zachovalejší nebo skoro nové, je prostě nové. A musíme uznat, že jde o vážně dokonalý stroj času.

Podívejte se na fotky níže, na autě nenajdete jedinou věc, jedinou známku čehokoli, co by připouštělo nájezd aspoň oněch 716 km, které vůz na tachometru má. Už samotná přístrojová deska je dokonale čistá, nicméně to je jen začátek - karoserie, interiér, motor, podvozek, dokonce i zákoutí podběhů, prostě cokoli na tomto voze je v klinicky perfektním, zcela neopotřebovaném stavu, jako by včera sjelo z výrobní linky. O podobná auta se zajímáme a vídáme jich rok co rok relativně dost, ale tohle je opravdu mimořádný nález, takových časových kapslí se objeví maximálně pár za rok.

Historie auta v tomto ohledu není překvapivá - bylo dodáno jako nové v roce 1992 do Portugalska, kde si párkrát sjelo, pak bylo zavřeno do stodoly a pak už si neužilo ničeho až do dnešních dnů. Pro věrohodnost má stále původní, dnes už 32leté pneumatiky (které očividně pořád fungují, ale prodávající žádné větší ježdění na nich nedoporučuje), k dispozici jsou veškeré dobové dokumenty, dokonce i původní portugalská registrace. Je to vážně exot par excellence.

Nevíme, jestli má nějaký smysl kupovat si takové auto na ježdění, ale pokud byste měli tu potřebu, i to je možné - vůz je připraven na sezónu a fakticky ani legálně mu v tom nic nebrání. S ohledem na to, že majitel v zkraje zmíněném Polu najel 556 tisíc km (a auto pořád jezdí), nám něco říká, že tento kousek má před sebou nejméně 555 tisíc km života. A nemusí to být nudný život, verze GT s 75koňovým motorem 1,3 působí dnešní optikou na první pohled směšně, ale nezapomeňte na hmotnost - tento vůz váží pouhých 781 kg a se 75 koňmi pojede velmi slušně.

Celé to nezní špatně, jak moc atraktivně se vedle toho jeví cena 19 950 Eur, tedy asi 505 tisíc Kč, posuďte sami. Je to hodně peněz na tak staré Polo, skoro bychom se ale vsadili, že takové nemají ani v muzeu VW ve Wolfsburgu.

