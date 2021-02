Nedoceněné Porsche použilo chytrý prvek, který nedostalo žádné auto dříve ani později před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Pokud se o auta bůhvíjak nezajímáte, nedivili bychom se, kdybyste pořádně neznali ani tohle auto, natož pak některá jeho specifika. Vyrábělo se 18 let a i když nebylo tím hitem, kterým se mělo stát, bylo skutečně promyšlené.

Porsche je dnes obdivovaná automobilka požívající velkého respektu a generující ještě větší zisky. Ne vždy tomu tak ale bylo, spíše tomu většinou bylo docela jinak. V 70. letech minulého století se německá firma dokonce začala ocitat v krizi, neboť byla tehdy až příliš závislá na modelu 911, který se s koncepcí „vše vzadu” zdál být u konce svých možností. Alfou a omegou pro fungování automobilky byl navíc americký trh, kde pod tíhou hysterie vyvolané nebezpečností Chevroletu Corvair uvažovali o zákazu prodeje aut s motorem vzadu. A aby toho nebylo málo, zdálo se, že mezi náročnými zákazníky roste zájem spíše o luxusní než sportovní vozy.

Tyto a další okolnosti vedly k tomu, že tehdejší šéf firmy Ernst Fuhrmann začal tlačit na nahrazení 911 autem docela jiné koncepce. Mělo jít luxusní sportovní kupé s motorem vpředu a pohonem zadních kol, které by lépe konkurovalo tehdejším kupé od BMW a Mercedesu. Ferry Porsche nebyl proti, a tak se zrodilo auto, které mělo všechny předpoklady stát se hitem, nikdy se jím ale zdaleka nestalo - model 928.

Lidé znalí automobilové historie budou hned vědět, oč se jedná, těm ostatním bude možná povědomý alespoň jeho vzhled. Mezi léty 1977 a 1995 bylo postaveno jen něco přes 61 tisíc exemplářů, což je na 18 let výroby zoufale malé číslo. Porsche 928 nebylo přijato s nadšením, a to navzdory atraktivnímu designu, vysokému komfortu, neskromné dynamice a nebývalé praktičnosti. Právě 928 a další podobně pojaté modely se nakonec paradoxně staly těmi, které automobilku málem přivedly ke krachu. A i když jsou dnes zajímavější verze v pěkném stavu vcelku ceněným zbožím, svého času jste si tohle Porsche mohli koupit v obyčejném autobazaru za docela směšné peníze.

Důvod toho všeho můžeme ve stručnosti shrnout do tří znaků: 911. Dnes už ikonický model byl pro Porsche vždy darem i prokletím a jakkoli skutečně už v 70. letech tápalo, zda z vozu s prehistorickou koncepcí dostane výkony srovnatelné s jinak pojatými stroji konkurence, nakonec s ní úspěšně válčí dodnes. Ne, že by se mu chtělo, ono mu nic jiného nezbývá. Model 928 byl opravdu dobrým autem, třebaže charakterově ne zcela srovnatelným s 911, nebylo to ale „to Porsche”, a tak jej lidé zkrátka nechtěli. Firma jen nahodile uspěla ve sportovním segmentu s jinak pojatým autem, bodovala vesměs jen s modely docela jiných tříd (jako SUV). Ani jedny, ani druhé si ale nedrží cenu tak dobře jako 911, to je zkrátka třída sama pro sebe.

Nicméně zpátky k 928, která byla opravdu promyšleným autem. Na jejím vývoji pracoval i geniální Ferdinand Piëch, který mimochodem tlačil na to, aby vůz dostal unikátní motor 4,6 V10 poskládaný ze dvou řadových pětiválců (Piëch byl prostě Piëch...) Audi. A kdo ví, kde by 928 byla, kdyby uspěl. Tehdy ještě neměl takovou moc, aby si svoje nápady prosadil, po Piëchovi ale „voní” i jiná věc, kterou 928 používala.

Je to něco, co tento model dostal velmi pravděpodobně jako jediné auto v historii a stoprocentně jediné sportovní kupé vůbec. Vůz byl uvnitř koncipován jako 2+2, tedy za dvěma předními sedadly disponoval dvojicí dalších. Současně byl ale vybaven dnes neopakovatelným prosklením karoserie, která zadní sklo vedla až do míst, kde by mohly být hlavy cestujících vzadu. A to by za slunečného počasí znamenalo, že by je středobod sluneční soustavy mohl začít „smažit”, což Němci zjevně nechtěli připustit.

Vymysleli tak chytrý fígl: k hraně stopu dali dozadu dvě věci velmi podobné těm, které mají auta snad vždy na stejném místě vepředu - sluneční clony. A protože dozadu není nutné vidět tak moc jako opačným směrem, jsou to opravdu velké clony. Cestující tak mohli tímto způsobem zabránit vstupu nechtěných paprsků dovnitř auta a jízdu učinit o mnoho příjemnější.

To je fascinující smysl pro detail, který nejlépe podtrhuje, jak moc promyšlená 928 byla - který sporťák té doby (nebo jakékoli doby) schopný uhánět rychlostmi až okolo 300 km/h takhle myslel na něco, co došlo téměř nulového využití? Neboť na zadních sedadlech podobných aut skoro nikdo nikdy nejezdí. Bohužel to ale nebyla 911, a tak na trhu neuspěla. A zřejmě by neuspěla, i kdyby podobných chytrostí byla plná od podlahy po střechu. Nakonec, širší povědomí o této je téměř nulové, i to podtrhuje, jak 928 byla a je přehlížená, bohužel.

Unikátní komfortní prvek připomíná, jak moc promyšleným autem bylo Porsche 928. Na trhu se ale nedočkalo zdaleka takového úspěchu, jaký si automobilka vysnila - té tak nakonec nezbylo než dále a dále piplat 911, dnes už se jí zbavit ani nepokouší. Foto: Porsche

Petr Miler