Největší auto světa je takové monstrum, že normální náklaďák vedle něj vypadá jako hračka před 7 hodinami | Petr Miler

K náklaďákům běžně cítíte respekt, vede osobních aut se zdají být velké. Vedle největšího auta světa ale i ty vypadají jako neškodná autíčka na dálkové ovládání.

Většina smrtelníků si pod označením „velké auto” představí náklaďák nebo kamion s návěsem. Tím spíš, pokud třeba navštívili Austrálii a narazili na tamní „silniční vlaky”. 18kolové stroje delší než 50 metrů vypadají jako monstra, ve skutečnosti jsou ale i tohle mezi všemi náklaďáky drobečkové.

Vůz, který vidíte na fotkách, se jmenuje BelAZ 75710 a asi vás příliš nepřekvapí, odkud pochází - z Běloruska, neboť jméno firmy zkracuje označení Běloruské Automobilové Závody. BelAZ byl založena už v roce 1948 a soudruzi očividně nepobrali příliš kreativity po stránce vymýšlení jmen automobilkám v SSSR, neboť většina tamních firem z tohoto odvětví byl nějaký „AZ”, československé AZNP nevyjímaje.

BelAZ se specializuje na důlní sklápěčky, nákladní železniční vagóny a těžké stroje obecně. A model 75710 je z nich naprosto největší, je to dokonce největší auto na světě s nejvyšší užitečnou hmotností vůbec, konkrétně 450 metrických tun. Prázdný vůz ukáže na váze 360 tun, celková maximální hmotnost je tedy neskutečných 810 tun. Nic gigantičtějšího na převoz nákladu po této planetě nejezdí.

Pochopitelně, na rozpohybování takové masy je potřeba pořádného výkonu. V útrobách pracují dva německé dieselové šestnáctiválce MTU DD 16V4000, které můžete vidět na hlavní fotce. Každý z nich má objem 65 litrů a dává 2 332 koní a 9 313 Nm v 1 500 otáčkách. Oba jsou umístěny napříč před přední nápravou.

Pokud vůz jede prázdný nebo s menším množstvím nákladu, může pro úsporu paliva běžet jen jedna V16. Běží-li obě, má vůz maximální rychlost 64 km/h prázdný a 40 km/h plně naložený do 10% stoupání. V takovém případě ale počítejte se spotřebou paliva, která zamává i rozpočtem menší země - tihle drobečkové spolykají v průměru okolo 1 300 litrů nafty na 100 km.

Motory však nepohánějí kola přímo, jak už to u podobných monster bývá. Jsou spojeny s generátory, které vyrábějí elektřinu pro elektromotory v nápravách - dva v každé, celkem tedy čtyři. Každý elektromotor má výkon 1 632 koní, celkem tedy 6 528 koní, a je spojen s planetovou redukční převodovkou pro maximalizaci točivého momentu na kolech.

Nádrže na naftu mají celkový objem 5 600 litrů, takže na jedno natankování (bude na to třeba skoro 200 tisíc korun...) obří BelAZ ujede přes 400 km. Chladicí okruh má 890 litrů chladiva, oleje je v každém motoru 269 litrů. Motory mají pneumatické startéry, vůz je vybaven automatickým hasicím systémem a soustavou kamer kolem dokola, aby mohl kormidelník co nejlépe sledovat prostor kolem vozu i vnitřek korby.

Rozměry jsou totiž pozoruhodné téměř jako výkonové parametry a pouhým okem, byť třeba s pomocí zrcátek, takovýhle kolos jen tak neobhlédnete. Délka je 20 600 mm - vážně přes dvacet metrů -, šířka je 9 870 mm, výška je 8 165 mm a rozvor náprav je rovných osm metrů. Není se tak co divit, že řidič do kabiny nastupuje po schodech, jako by šel doma na terasu v prvním patře. Ostatně, srovnání rozměrů s rodinným domem tu není nemístné.

Kabina je pro dva, samozřejmě klimatizovaná, a hluk při jízdě v ní údajně nepřesahuje 80 dB(A). Při vývoji BelAZu 75710 bylo dbáno na to, aby bylo možno ho řídit stejně jako všechny ostatní, menší důlní sklápěčky, aby řidiči nepotřebovali další školení a aby bylo možno používat stávající servisní zařízení.

BelAZ 75710 firma „nadělila” k 65. výročí založení a dodnes zůstává největším automobilem světa a vozem s největší užitečnou hmotností na světě - tento titul o 60 tun přebral Liebherru T282B, který ho držel asi deset let. Říkáte si, že byste si jednoho takového drobečka koupili na zahrádku? Proč ne, jen je třeba si připravit nejméně 187 milionů Kč, tolik stojí v základu. A počítat s tím, že překážet s ním budete i na D1.

BelAZ 75710 je fascinující stroj, větší náklaďák svět nepoznal

Zdroj: BelAZ

Petr Miler