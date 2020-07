Neobvyklý terénní autobus ohromil svět cenou i pojetím střechy, do výroby ale nešel dnes | Petr Prokopec

I na poli zdánlivě nudných dopravních prostředků mohou vzniknout velmi zajímavé stroje. Tento autobus patří mezi ně. Kombinací jedinečných parametrů měl rozhýbat rozvojový svět, ale nakonec neuspěl.

Některým projektům asi není souzeno uspět. Jedním z nich je terénní autobus MAZ-131.020, který běloruská automobilka navrhla pro potřeby trhů, kde silniční síť není ničím samozřejmým. Jeho stavba sice začala v roce 2013, kořeny sahají mnohem dále do minulosti. Autobus byl postaven na bázi prodlouženého šasí náklaďáku MAZ-5336, který vznikl na konci 80. let minulého století, nicméně svým vzhledem připomíná spíše auta z let sedmdesátých. Ve skutečnosti ho ale Bělorusové dokončili v červnu 2015, záhy však projekt zařízli.

Tento krok byl velmi překvapivý, neboť zájem o levný autobus koncipovaný pro rozvojové země neměly jen africké státy jako Nigérie nebo Malawi, ale rovněž třeba Írán. A aby toho nebylo málo, měl běloruský produkt zamířit taktéž do Gruzie, Arménie, Uzbekistánu, Moldávie, Kazachstánu, Ázerbájdžánu, na Ukrajinu či dokonce do odlehlejších částí Ruska. Odbytišť tedy MAZ měl nemálo, nicméně i přesto projekt ukončil - čínská konkurence byla s to nabídnout ještě levnější stroje, třebaže toho neuměly a neumí tolik.

Je to smutný konec, ale nemusí být definitivní. MAZ tento projekt oprášil a uvažuje o tom, že by navázal tam, kde přestal. Ostatně, autobus byl totiž navržen tak, aby byl co nejodolnější a nejjednodušší, technicky i vizuálně. Právě proto byl postaven na základech letitého nákladního vozu, právě proto vypadá jako krabice od bot na kolech. Takové věci stárnou jen pomalu.

Abychom ale nezůstávali jen u obecného popisu, můžeme zamířit do světa čísel. Začneme v motorovém prostoru, kde svou práci odvádí dieselová jednotka YaMZ-236BE2 naladěná na 250 koní. Tento výkon dostala na starosti devítistupňová převodovka, která roztáčí zadní kola navlečená do pneumatik o rozměru 295/80. O jízdní dynamice se MAZ sice nezmiňuje, dechberoucí však rozhodně nebude - už jen s ohledem na 16,3tunovou hmotnost.

Specifikem tohoto autobusu je střecha, která unese tři tuny (skutečně 3 t). Zde usazený dřevěný rošt totiž nemá sloužit jen k převozu zavazadel, ale rovněž k transferu cestujících. V dnešní Evropě nepředstavitelná věc, v rozvojovém světě ale stále vítaná možnost. Celkově tak autobus dokáže pobrat až 150 lidí, ačkoliv kromě místa řidiče a spolujezdce disponuje jen 43 sedadly a dovnitř se „na stojáka“ vejde 72.

Lze jen dodat, že vůz byl osazen vysoce účinnou klimatizací kvůli africkému horku a od svého vzniku najel pouze 30 kilometrů. Povětšinou byl představován pouze na autosalonech či návštěvníkům továrny v Minsku. Jeho cena pak byla vyčíslena na pouhých 61 700 běloruských rublů (cca 582 tisíc Kč), což s ohledem na unikátnost není zrovna závratná suma. To jen ukazuje, o jak zajímavé zboží šlo, nebo spíše mohlo či stále ještě může jít.

Běloruský autobus MAZ-131.020 vznikl v roce 2015 v jediném kuse. Poté značka projekt ukončila, úplně mrtvý ale být nemusí. Foto: MAZ

