Takhle Lada v časech SSSR zkoušela prodávat svá auta Britům, dnes by jí to samé zakázali

/ Foto: AvtoVAZ

Je to současně úsměvný i poněkud smutný pohled. Nejde tu jen o pozoruhodné ohlédnutí za počínáním „komunistické Lady” na „kapitalistickém západě”, ale i pohled na vývoj reklamy jako takové.

„Divoká auta, krotké ceny,” tak by šlo volně přeložit do češtiny britský reklamní slogan Lady z roku 80. let minulého století. I když to lidem, kteří dobře poznali auta značek z východního bloku, může připadat zvláštní, tyto vozy se ve velkém vyvážely i na západ. Dělala to také Škoda, dnes ale vzpomeneme na počínání tehdy sovětské, dnes ruské automobilky, která svá auta vyvážela mimo jiné do Velké Británie.

V roce 1980 tam nabízela čtyři modely - dva sedany, jeden kombík a jedno SUV. Právě z těchto časů pochází reklama na videu níže, v níž se Lady chovají jako skoro dokonalé stroje, když jsou připodobňovány k divokým zvířatům žijícím v jižnějších částí světa. Mají prý tlustou kůži jako nosorožec, takže je jen tak něco nerozhodí. A kombík pozře zavazadla snáz než tlama tohoto monstra. Mají také zesílený podvozek, takže můžou skákat jako gazela - na videu skutečně skáčou. A také mají skvělou ochranu podvozku proti korozi, hlásá klip poněkud optimisticky, zatímco se na obrazovce Lady i zvířata prohání hlubokou vodou.

Každá Lada je postavená tak, aby přežila, aby si poradila i s velkými náklady a také těmi nejhoršími silnicemi, říká dále reklama. A vidíme Nivu, jak bez větších problémů jede po... To snad ani nemůžeme nazvat cestou, maximálně nějakou horskou stezkou. Prostě Lady byly úžasné a vzaly člověka i na světa kraj. Také byly relativně levné, na britské poměry rozhodně.

V Československu tomu bylo jinak, jak ukáže ceník Mototechny z roku 1978. Lady byly tehdy citelně dražší než tuzemská konkurence a museli jste na ně často dlouho čekat. Také u nás tehdy nefungovala tržní ekonomika, která ovšem poněkud zadrhává i nyní. Vazba mezi přáními zákazníků a nabídkou automobilek se znovu kamsi vytrácí, stejně jako je manipulováno cenami, aby motivovaly zákazníky ke koupi toho, co nechtějí resp. je demotivovaly od koupě toho, co chtějí.

Britská reklama je i tak hezkou vzpomínkou a je tu ještě jedna spojitost se současností. Dokážete si představit, že by dnes prošla reklama, ve které normální auto skáče? V Británii rozhodně ne, tam zakazují i nevinnější spoty, aby náhodou lidi nenapadlo dělat totéž...

„Divoká auta, krotké ceny,” zněl slogan na Lady nabízené ve Velké Británii, mezi něž patřil i tento u nás dostupný model, který si v Británii říkal Riva. Televizní reklama s ním spojná je pozoruhodná, z dnešního pohledu hned několikrát, jak se můžete přesvědčit níže. Foto: AvtoVAZ

Petr Miler

