Porsche před 25 léty potají postavilo desetiválcový závoďák. Zařízlo ho před dokončením, teď se ukázal v ostré akci

Jestli vás projev tohoto auta nezvedne ze židle, pak jste mrtví nebo na špatném webu. Stroj, díky kterému přišla dodnes uctívaná Carrera GT, si říkal LMP2000 a zapět umí neuvěřitelné árie.

Porsche Carrera GT pro mě představuje to nejlepší auto, které kdy bylo vyrobeno. A to nejen mezi vozy z Zuffenhausenu, ale vůbec. Stojí za tím především jeho motor, tedy 5,7litrový vidlicový desetiválec, který dokáže vyluzovat takové tóny, že už nechcete slyšet žádné jiné. Prakticky každá zmínka o tomto supersportu, stejně jako o jeho motoru, je přitom spojena s prototypem pro Le Mans, jímž Porsche chtělo nahradit modely 911 GT1 a LMP1-98, které musely skončit kvůli změně pravidel.

Automobilka původně chtěla zasáhnout do bojů na závodních okruzích již v roce 1999, přičemž nový speciál měl dostat výrazně modifikovaný plochý šestiválec. Protože ale tato jednotka požadovala extra chlazení, nakonec bylo rozhodnuto, že použit bude 3,5litrový desetiválec, který byl původně vyvinut pro Formuli 1 v roce 1992. I ten se pochopitelně dočkal zásadního přepracování, přičemž Porsche přišlo hned se dvěma verzemi, kdy jedna měla pětilitrový a druhá 5,5litrový objem.

V květnu 1999 byl nicméně projekt zvaný LMP2000 zastaven, přičemž Porsche poněkud mlžilo v reakcích, proč se tak stalo. S největší pravděpodobností za tím ovšem stála koncernová rozhodnutí. Do Le Mans totiž zamířilo také Audi, které nakonec v roce 2000 se svým speciálem R8 vyhrálo, přičemž mateřský Volkswagen nechtěl, aby došlo na bratrovražedný souboj. Kromě toho se technici Porsche museli věnovat chystanému SUV Cayenne, načež na desetiválcovou „placku“ nezbýval čas ani zdroje.

Před šesti lety se však automobilka rozhodla vyjít s pravdou ven a LMP2000 ukázala na tehdejším Festivalu rychlosti v Goodwoodu, kde slavila své 70. výročí. Následně prototyp zamířil do muzea značky ve Stuttgartu, odkud ale nedávno zamířil na firemní okruh ve Weissachu. I v jeho případě totiž již došlo na jubileum, neboť od stavby jediného kusu a následného zaříznutí projektu uplynulo pětadvacet let. To nás jen může těšit, neboť průlet vozu si nyní můžeme užít na přiloženém videu.

Dodat pak lze, že koncepční Carrera GT se ukázala na autosalonu v Paříži v roce 2000, tedy jen krátce poté, co LMP2000 zamířilo k ledu. V ten moment pohonná jednotka stále počítala s 5,5litrovým objemem, na jeho zvětšení o dvě deci došlo až během následujících čtyř let. V důsledku toho se i navýšil výkon z 566 na 612 koní. V plánu pak byla produkce 1 500 kusů, ovšem v roce 2006 bylo oznámeno, že kvůli změně regulí i tento projekt po vyrobení 1 270 aut taktéž končí.

