První majitel poslední Škody s motorem vzadu byl šlechtic, jeho vůz existuje dodnes 21.3.2020 | Petr Prokopec

Dnes škodovkám fandí kde kdo, i v dobách, kdy si z nich lidé povětšinou utahovali, si ale dokázaly najít velké příznivce mezi šlechtou. V tomto případě doslova.

Škoda je v současné době úspěšná prakticky v jakékoliv zemi, kde se prodává. Výjimkou není ani Velká Británie, tedy náročný trh, kde mladoboleslavské vozy ještě před pár lety vzbuzovaly pouze pohrdlivý úšklebek. Posměváčkům se ale stavěl David William Anthony Blyth Macpherson. Ten vlastnil Rapidu Coupe a Škodu chválil, kudy chodil.

Možná si přitom řeknete, jakou váhu asi může mít hlas jednoho Brita. Jenže David Macpherson nebyl jen tak obyčejným řidičem, šlo o druhého barona ze Strathcarronu. Ten objevil svou vášeň pro motorová vozidla již v mládí, kdy dostal tříkolku značky Morgan. Na té úspěšně složil řidičské zkoušky, zároveň však zažil i první havárii. Ta navíc nebyla poslední, o tom ale až později.

David Macpherson ale po svém otci nezdědil pouze šlechtický titul, nýbrž i právo usedat v britské Sněmovně lordů. O to sice v roce 1999 přišel, politicky činný však zůstal i nadále. Stejně jako neváhal pokračovat i ve své závodní kariéře a v roce 2000, tedy ve svých 76 letech, vyhrál klání na okruhu Brands Hatch. Navázal tak na svou minulost, během které často soupeřil na okruzích se svým přítelem Stirlingem Mossem.

Motorismus se mu nakonec stal i osudným, neboť lord Strathcarron zemřel sedm týdnů po své poslední havárii na motocyklu, která se odehrála v létě 2006. V té době mu bylo již 82 let, což je věk, kdy se mnozí lidé nezvládnou ani postavit na nohy. To jen svědčí o jeho zápalu pro vše, co mělo kola. Je přitom třeba dodat, že havárii s popelářským vozem nezavinil.

My se ovšem vrátíme k jeho vztahu se Škodou, který měl zajímavý začátek. Jako zástupce motoristického tisku se lord Strathcarron zúčastnil prezentace tehdy nového Favoritu. Nakolik jej oslovil, nevíme, se zástupci značky se ale domluvil na koupi zcela jiného modelu - tím byl v úvodu zmíněný Rapid Coupe.

„Byl jsem na představení nového Favoritu a zeptal se Škody, zda mi nenechají poslední vůz s motorem vzadu, který byl vyroben. Řekli ano, tady je - dokonce mám od Čechů i certifikát, který unikátnost tohoto vozu potvrzuje,“ popsal lord Strathcarron v 90. letech britskému tisku počátky vlastnictví své první a vlastně i jediné škodovky, o které jsme psali, když se kdysi objevila v prodeji.

„Když jsem v Londýně, používám ji pravidelně. Jezdí naprosto bezproblémově, Škody se ostatně nikdy neporouchávají, neboť jsou skvěle postavené,“ rozplýval se pak dále nad kvalitami vozu. A dodával, že „zavazadelník je dostačující, spotřeba 7 l/100 km působivá a protože má motor vzadu, řízení je báječně lehké. Je to jako mít posilovač zadarmo.“

Právě kvůli tomu lord Stratcarron uváděl, že „vždy zuřím, když se lidé Škodám smějí, protože o nich nic nevědí. Můj Rapid Coupe je báječným vozem. Při vyšších rychlostech je tichý, má dostatek výkonu a vyznačuje se i výjimečnou ovladatelností.“ To jsou přitom neskutečná slova od někoho, kdo závodil a vlastnil řádku skvělých aut.

Dáno je to samozřejmě i tím, že vůbec poslední vyrobený Rapid byl vzácným typem 135 RiC. Jako takový tedy disponoval vstřikováním Bendix i katalyzátorem, což byla na poměry těchto aut výjimečná technika. Navíc byl osazen i osmikanálovou hlavou válců motoru, proto se lépe vypořádal se studenými starty a díky tvrzeným sedlům ventilů nevyžadoval olovnatý benzín.

Čtyřválcová, vodou chlazená jedna trojka posílala na zadní kola 63 koní a 100 Nm točivého momentu, což stačilo ke zrychlení z klidu na stovku za 14,9 sekundy a nejvyšší rychlosti 153 km/h. V podstatě stejný (dílčí rozdíly se najdou) agregát pak zdědil i Favorit, v jeho případě však již motor zamířil dopředu a poháněna byla i přední kola.

Zpět ale k lordu Strathcarronovi, který se Škodou Rapid Coupe najel 38 tisíc mil (61 tisíc kilometrů). Po jeho smrti pak byl vůz zřejmě uzamčen do depozitáře, než došlo na vypořádání dědictví a následný rozprodej některého majetku. A jelikož dědicové již nebyli takovými fanoušky Škody, v roce 2013 poslali do světa i české kupé.

Vůz zakoupil další fanda mladoboleslavské automobilky, který se nakonec rozhodl, že Rapid ponechá osazený i neoriginálními předními zástěrkami, které tam nechal instalovat lord Strathcarron kvůli bahnu. Dva roky po koupi jej ale prodal, a to za - z dnešního pohledu - pouhých 4 500 GBP (cca 134 tisíc korun). Poslední vyrobená Škoda s motorem vzadu tak existuje dodnes a jsme zvědavi, kdy se objeví v prodeji příště. Tehdy už 134 tisíc určitě stát nebude...

Prvním majitelem vůbec poslední vyrobené Škody s motorem vzadu byl lord Strathcarron



Že přitom šlo o vášnivého vozu i samotné značky, svědčí technický stav, v jakém byl Rapid RiC nabízen k prodeji

