Škoda vrátila život jedné z největších legend své komunistické éry, málem přitom lehla popelem

Jakkoli se to může zdát k nevíře, i pod taktovkou komunistických AZNP vznikla auta schopná jet až 200 km/h. Jeden z majitelů však potenciál vozu nezvládl a havaroval, renovátoři přesto dokázali skoro nemožné.

Na poválečná léta v českých zemích nelze nahlížet příliš optimisticky. Zbavili jsme se sice německých okupantů, růžky ale rychle začali vystrkovat bolševici. Po roce 1948 převzali vládu a zavedli centrálně řízenou ekonomikou. Tato změna se dotkla i automobilky Škoda, která byla separována od Škodových závodů. Kromě toho přišla o kontakt s mimokomunistickými zeměmi, což se projevilo zejména na dalším vývoji. Ten postupně zaostával, byť ještě v 60. letech měla automobilka i ve světě poměrně dobrou reputaci. O tu však během následujících dvou dekád přišla.

My se nicméně aktuálně budeme soustředit na ony šedesátky, respektive dokonce na ještě starší období, kdy v Mladé Boleslavi odstartoval vývoj závodních speciálů. Nejprve byla v roce 1958 představena otevřená Škoda 1100 OHC, následně pak značka na přelomu let 1959 a 1960 představila kupé. Obě varianty vznikly pouze ve dvou exemplářích, na sériovou výrobu ale již nedošlo. A stejně tak se kvůli soudruhům ve vládě ani nepodívala za hranice. Zrovna tato omezení ale hlavně v případě kupé byla tím méně palčivým problémem.

V roce 1962 se totiž změnily závodní technické předpisy a lidé začali o vozy s maximálně 1,1litrovým motorem ztrácet zájem. Firma, která v té době nesla název Automobilové závody, národní podnik (AZNP), tak o čtyři léta později obě kupátka prodala soukromým zájemcům. Ti je upravili, aby s nimi mohli na silnice. To ale ze současného úhlu pohledu nebyl zrovna dobrý nápad, neboť druhý majitel jednoho exempláře narazil do sloupu, což vedlo k požáru.

Ještě méně milosrdný byl svým způsobem osud k druhému kupé. To sice v roce 1966 koupil Dušan Velebný, pozdější vedoucí podnikové zkušebny, ovšem poté, co se jeho rodina rozrostla, vůz vyměnil za Škodu 1000 MB. Dvoudvířko pak v rukách dalších majitelů hned několikrát havarovalo, stejně jako se zúčastnilo i závodů do vrchu, přičemž různé karoserie se na rámu střídaly pomalu častěji než ponožky. V takovéto nekompletní podobě se pak vůz dochoval v jedné české sbírce.

Štěstěna se nicméně v posledních letech začala více usmívat na onen ohořelý exemplář. Škoda totiž postupně skupovala veškeré dochované komponenty, neboť toužila vozu vrátit život. To bylo možné díky takřka kompletní technické dokumentaci, která se dochovala v archivech značky. Mimo to profesionálové z restaurátorské dílny jejího muzea již měli nemalé zkušenosti s renovací zmíněného roadsteru. Nápomocni jim pak byli rovněž experti z centra stavby prototypů.

Přes veškerou pomoc a dokumentaci nebylo snadné celý proces dokončit. To dokládá skutečnost, že na silnice se Škoda 1100 OHC Coupe podívala teprve před několika týdny. Nicméně třeba zkompletovaný podvozek s nově vyrobeným chladičem, nádrží a dalšími prvky měli technici již koncem roku 2015. Největší oříšek nicméně ležel před nimi, zapotřebí totiž byla rekonstrukce hliníkové karoserie, již navrhl mladoboleslavský designér Jaroslav Kindl.

V tomto ohledu Škoda narazila na jeden zapeklitý problém. Původně totiž truhláři dle Kindlových podkladů vytvořili dřevěnou maketu, na níž pak jednotlivé panely vyklepával ručně celý tým klempířů. Každý nicméně přišel s vlastními invencemi a vkusem, kvůli čemuž byla levá půlka karoserie jiná než ta pravá. Značka tak musela vytvořit virtuální model, aby následně dosáhla co nejlépe vypadajícího kompromisu.

Lze už pak jen dodat, že původně byla obě kupé modrá, ovšem v roce 1962 došlo k jejich přelakování na červeno. Stejný lak zdobí zrenovovaný kousek i dnes. Coupé ovšem nepůsobí rychle jen díky pruhům táhnoucím přes celou karoserii, ale i díky svému pohonnému ústrojí. To sice počítá jen s 1,1litrovým objemem, ovšem i tak produkuje 92 koní. Ty jsou spárovány pouze s 555 kily a velmi subtilní stavbou, vůz tak zvládá jet až 200 km/h.

Konec dobrý, všechno dobré? Vlastně ano, i když se rozhodně nebudeme divit žádnému fanouškovi značky, když při pohledu na zrenovovanou Škodu 1100 OHC Coupe uroní nejednu slzu. Přeci jen zde máme poněkud smutné memento toho, co značka mohla v uplynulých dekádách dokázat, ale nebylo jí to dovoleno.

