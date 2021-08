Tesla neexperimentuje s podobou volantu jako první, Ford zkoušel něco chytřejšího před 3 hodinami | Petr Miler

Tesla letos rozvířila vody svým neúplným a z podstaty nefunkčním volantem zvaným Yoke, který nemění nic než jeho tvar. Ford byl už před několika dekádami dál. Jeho Wrist Twist byl vlastně docela chytrý, ale neuchytil se.

Tesla zkraje letošního roku nepřišla s ničím světoborným, když představila faceliftovaný Model S. Auto zvenčí nevypadá zásadně jinak než dříve, stačilo ale nahlédnout do interiéru, aby se začalo mluvit o tom, co to ta Tesla zase dělá. Auto přišlo o velkou část volantu i páčky pod volantem a protože po technické stránce nezměnila nic, stvořila řešení přesně tak nepoužitelné, jak se zdálo.

Řízení, které vyžaduje několik otočení mezi dorazy pro dosažení plného rejdu na každou ze stran, prostě nemůže fungovat s volantem jako z KITTu, není to žádná Formule 1. Není tak divu, že slavný závodní pilot jej nařídil z auta odmontovat po ujetí 10 km - zatočit s takovým autem do vracečky nebo pokusit se o otočení na úzké silnici je velké trápení. A to ani nemluvíme o tom, jak složité je žít s dotykovými ovládáními blinkrů, stěračů či klaksonu, které se pletou pod ruce i při spoustě obyčejnějších manévrů.

Jsme přesvědčeni, že použití této hlouposti je od Tesly ryzí marketingová kejkle, třebaže svůj přínos má. Chybějící spodní část může pomoci prostoru pro nohy, žádná horní pak „vyčistí” pohled na přístrojovou desku. Přesně těmito dvěma motivy byl hnán Ford, když v 60. letech minulého století zkoušel něco podobného a přece docela jiného - Wrist Twist.

Historicky slavnější americká automobilka tehdy angažovala Roberta J. Rumpfa, doslova raketového vědce, aby auta značku zásoboval inovativními řešeními. Právě jeho napadl docela jiný způsob řízení auta, který dovolil řidiči mít ruce stále na jednom místě na zařízení, které by nezasahovalo ani do prostoru nohou, ani do výhledu na přístrojovou desku.

I když Wrist Twist vypadá trochu jako Yoke nebo knipl letadla, jde o něco úplně jiného. Obě ramena zůstávala ve stabilní pozici, místo toho se otáčelo dvěma malými kolečky na jeho koncích, která v podstatě sloužila jako dva malé, vzájemně spojené volanty. Řidiči tak v podstatě zůstával v rukou cit srovnatelný s držením volantu na dvou obvyklých místech, současně ale nemusel nikam přehmatávat, vlastně vůbec hýbat rukama. Stačilo... wrist twist, zatočit zápěstím.

Popravdě si nedovedeme představit, jak by se s tímto třeba driftovalo, pokud ale dobové video není moc velká propaganda, ovládat takto auto šlo docela dobře. Když už nic, bylo to něco v principu nového, relativně chytrého, co šetřilo místo v kabině a neomezovalo ovladatelnost jako Yoke.

Jak už ale jistě tušíte, ani Wrist Twist se nechytl a nepřekročil prototypovou fázi. Dnešní moderní, menší volanty aut nakonec tolik místa nezabírají a ovládání vozu jejich prostřednictvím v podstatě nemá chybu. Nahradit je smysluplně něčím jiným je tak obtížné - Yoke to jistě nebude a Wrist Twist to očividně též nesvedl.

Ford kdysi zkoušel nahradit klasický volant tzv. Wrist Twistem. Nevyšlo to, přesto máme pocit, že jeho pokus měl větší smysl než Yoke Tesly. Foto: Ford

