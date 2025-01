Tohle auto jste si mohli v jeden moment koupit s 5-, 6-, 8-, 10- i 12válcovými motory. Je to historický rekord, který stěží bude překonán dnes | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Je vám úzko při pohledu do současných nabídek motorů pro různá auta, ve kterých se dvojici dostupných agregátů podobného ražení dá říkat „pestrost” a trojici čehokoli „hojnost”? Vzpomeňte s námi na časy, kdy bylo líp, tohle auto dnes působí jako zjevení.

Objemově dva typy motorů (1,5 a 2,0 litru) na dva typy paliv (benzin a nafta) s jedním typem základního uspořádání (R4), to je vše, co si dnes můžete poručit pod kapotu nové Škody Octavia. A říkejme tomu hojnost, neboť pro spoustu aut nemáte k dispozici ani to - výjimkou dnes není dokonce ani jeden jediný motor s jedním jediným objemem a počtem válců na jedno jediné palivo pouze ve více typech výkonového naladění.

V tomto směru musí na člověka, který nežije aspoň 30 let působit ať surreálně, že Volkswagen, ta nejobyčejnější z obyčejných automobilek, vyráběl ne zase tak dávno - do roku 2010, tedy ještě před 15 roky - auto, do kterého jste si mohli poručit v jednu chvíli pět typů základních koncepcí motorů. A navíc některé byly k dispozici na více typů paliv, jiné s vícero objemy, další v různých výkonových verzích a nechybělo mnoho, aby přišla i hybridní varianta. Z fotek už jste uhádli, že jde o VW Touareg, také ten ale dnes můžete mít v podstatě jen se dvěma motory - 3,0 TDI a 3,0 TSI. V první dekádě nového milénia bylo všechno jinak.

Šlo o jeden z projevů pýchy Ferdinanda Piëcha a jako takový prostě musel být mimořádný. Platilo to v řadě ohledů, historicky první Touareg s kódovým označením 7L byl ale k mání také s historicky jedinečnou paletou dostupných pohonných jednotek. Pokud bychom se dívali jen po výkonových verzích, kombinací s pohony, převodovkami apod., najdeme i jiné šampiony. Pokud ale jde „jen” o základní koncepce motorů, nevíme o jiném voze, který by kdy nabídl totéž.

Podstatné je, že do Touaregu I jste v jeden a ten samý moment, ne v nějaké dekády trvající historii a řadě iterací, mohli mít cokoli od s pětiválce 2,5 TDI z Transporteru přes klasický 3,0 V6 TDI až po unikátní 5,0 V10 TDI po boku benzinových jednotek 3,2 a později 3,6 V6, 4,2 V8 a dokonce 6,0 W12. Je to neuvěřitelná, dnešním pohledem zcela bizarní selekce - pět typů jednotek jen uspořádáním válců, šest po zohlednění typů paliv a sedm po zohlednění objemu. A řekli jsme už, že ke třem variantám šlo mít také manuální převodovku v kombinaci s pohonem 4x4? Při vzpomínce na takovou rozmanitost se jen tetelím blahem a říkám: Per to do mě, ať je po mně!

Chybělo navíc málo, aby auto dostalo také hybridní verzi postavenou okolo jednotky 3,0 TSI (už tehdy). A další generace jakousi „historickou paletu” jen rozšiřovaly - hybrid přišel s Touaregem číslo dvě, ten dostal také jednotky 3,0 TSI a 4,2 V8 TDI, později dorazil i 4,0 V8 TDI a 2,0 TSI, paleta vůbec existujících pohonných jednotek je tím skoro kompletní. Ale to už je jiný příběh.

Jen jediné auto se v tomto ohledu Touaregu blíží. Jde o Mercedes třídy G, který si šlo postupně koupit s motory o 4, 5, 6, 8 a 12 válcích, navíc někdy i různých koncepcí (R6/V6 apod.). Zní to skoro jako plichta, jenže třída G se musela vyrábět několik dekád, aby o sobě tohle mohla říci, a všechny motory nikdy nebyly k dispozici souběžně. U Touaregu ano. Byla to mimořádná doba zdráháme se upřímně odpovědět na otázku, jak hluboko VW od té doby klesl...

Počítejte s námi: R5 TDI... Foto: Volkswagen



...plus V6 TDI... Foto: Volkswagen



...plus V6 FSI... Foto: Volkswagen



...plus V8 FSI... Foto: Volkswagen



...plus V10 TDI... Foto: Volkswagen



...plus W12 FSI dávají dohromady nejširší nabídku motorů co do základní koncepce v historii aut. Cokoli z toho jste si mohli v jednu chvíli vybrat. Foto: Volkswagen

Zdroje: Autoforum.cz, Volkswagen, Inspirace: Auto Week

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.