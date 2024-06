Unikátní Bentley pořízené otcem Jamese Bonda našli opuštěné v garáži. Teď je na prodej za ohromnou sumu před 4 hodinami | Petr Prokopec

Samo o sobě je to výjimečné auto, když se k tomu pak přidá jeho historie, způsob objevení i současný stav, není divu, že nejde ani o trochu levné zboží.

Ian Fleming se narodil do bohaté a vážené rodiny. Mohl si tedy dovolit studovat na prestižní škole Eton College, ze které mimo jiné vzešlo dvacet britských premiérů a kde byli svého času zapsáni i princové William a Henry. Sice nebyl zrovna nejlepším studentem, vynikal však ve sportu a třeba jeho skok do dálky z roku 1926 byl po dlouhou dobu nepřekonaným rekordem. Po škole se vrhnul na novinařinu, nicméně i když ta ho bavila, nakonec přijal lépe placené místo v bance Gull and Co.

Zbytek jeho života ovšem změnil pohovor v květnu roku 1939, neboť na ten jej pozval kontraadmirál John Godrfrey, který byl v té době jmenován ředitelem tajné služby britského námořnictva a hledal pobočníka. Tím se stal právě Fleming, který následně začal nabírat zkušenosti a rozvíjet svou představivost v případě fungování špionážních služeb. Tu naplno zužitkoval po druhé světové válce, kdy začal pracovat na svém prvním románu, ve kterém přivedl na svět asi nejslavnějšího tajného agenta historie, Jamese Bonda.

Právě v době, kdy Fleming pracoval na své prvotině zvané Casino Royale, jej jeho přítel Ivar Bryce poprosil o asistenci při koupi tehdy nového Bentleye R-Type. To počínající spisovatel zvládl na jedničku, přičemž měl vše zařídit osobně a Ivarovi pořídil vůz, který můžete vidět na fotkách níže. Původně šedě lakované kupé měl tedy chvíli ve svém vlastnictví a musel ho i aspoň jednou řídit. To by k umocnění výjimečnosti vozu stačilo, přesto je třeba dodat, že přímo Bryce Ivar posloužil jako inspirace pro Felexe Leitera, tedy agenta CIA z bondovských románů.

Právě tyto asociace již z aktuálně bílého vozu dělají něco mnohem působivějšího, než je zbytek produkce, z níž pouze 41 aut disponovalo volantem nalevo. Bryce navíc nebyl stejně jako Fleming pouze studentem Etonu, ale také příslušníkem tajné služby. V roce 1950 se bohatě oženil, načež se stal filmovým producentem. I když byl jeho první snímek propadákem, s pomocí vlivných přátel začal pracovat na tom, aby se Flemingovy romány dostaly také na stříbrná plátna.

Nakonec však nejvíc pomohlo to, že velkým fanouškem knih o Jamesi Bondovi byl americký prezident John F. Kennedy. Právě ten napomohl jejich popularizaci ve Státech, pročež se o slavného agenta začala zajímat i hollywoodská studia. Hned první snímek Dr. No byl trhákem, načež se začalo ihned pracovat na dalších adaptacích. Sám Fleming ale viděl pouze první dvě, neboť naneštěstí zemřel měsíc před premiérou snímku Goldfinger.

Bryce svého přítele přežil o dlouhých dvacet let. Jak dlouho vlastnil zmiňované Bentley, bohužel nevíme, nicméně R-Type byl nakonec na dlouhých letech opuštěn v jedné americké garáži, kde donedávna postával pod vrstvou prachu. Společnost Gullwing Motor Cars, která jej má nyní v péči, se zasloužila o jeho záchranu a návrat do plně funkčního stavu s detaily přiznávajícími jeho spletitou historii. A dnes jej nabízí za mimořádně tučných 1 395 000 USD, tedy asi 31,8 milionu Kč. To je vskutku ohromující suma, tohle auto je ale unikát svého druhu.

Vůz nadále disponuje původním motorem, tedy 4,6litrovým řadovým šestiválcem, stejně jako interiérem. Kromě toho se dočkal i na sady na míru padnoucích zavazadel, stejně jako maskota závodního koně. Ten měl potěšit Bryceovu manželku Josephine Hartford, která patřila do skupiny velkochovatelů dostihových plnokrevníků ve Státech. V případě zájmu byste si tak možná i měli pospíšit, přes nemalou cenu vůz nejspíš nebude dlouho k dispozici.

Tento R-Type Continental byl vyroben v roce 1952, o devatenáct let později zvítězil na prestižní přehlídce v Pebble Beach. Posledních asi 20 let strávil opuštěný v garáží, nyní je ale znovu v sympatickém původním stavu k mání. Nikoliv však za málo. Foto: Gullwing Motor Cars, tiskové materiály

Petr Prokopec

