Vůbec poslední vyrobený vyrobený kus prvního silničního závoďáku jde do aukce. Je přesně tak „hustý", jak vypadá včera | Petr Prokopec

Je to jedna z největších automobilových legend a skutečný zakladatel celého segmentu. Za pár dnů se bude dražit ten poslední v řadě, který navíc zdobí neobvyklý červený lak. Tento Gullwing vypadá skvěle a na jeho pořízení bude stačit drobnost - možná i míň než 100 milionů korun.

Není tomu dlouho, co byl na aukci prodán poněkud dezolátní Mercedes-Benz 300SL zvaný Gullwing, historicky první auto, kterému lze říkat silniční závoďák. I přes svůj stav ale zamířil k novému majiteli za takřka čtvrt miliardy korun, což je něco šíleného. Za tak vysokou cenou ovšem stál fakt, že šlo o jeden z pouhých devětadvaceti kousků, jenž se dočkaly celohliníkové karoserie. S tou Gullwing plně dostával označení SL neboli německy Super Leicht (zkratka ale bude sedět i v češtině nebo angličtině), neboť hliníkové díly redukovaly hmotnost vůči již tak lehkému základu o dalších 80 kilogramů.

Německá automobilka v letech 1954 až 1957 vyrobila celkem 1 400 kupátek, než z montážních linek začal sjíždět Roadster. Ten nedisponoval vzhůru výklopnými dveřmi, mimo to byl také poměrně těžký - od roku 1961 vážil opravdu tučných 1 660 kg. Přesto všechno se ho prodalo o něco víc, v letech 1957 až 1963 zamířilo na silnice 1 858 kusů. Kromě toho pak produkci navýšily ještě dva kusy speciální verze 300 SLR Uhlenhaut Coupe.

My si dnes znovu posvítíme na původní Gullwing, tentokrát pro změnu na vůbec poslední exemplář se šasí č. 7500079, který byl smontován 15. května 1957. Následně s ním automobilka vyrazila na mezinárodní veletrh v Poznani, než jej v září odeslala do Spojených států, kde se prodal. Od té doby měl jen čtyři majitele, z nichž ten poslední jej vlastnil posledních 25 let. A evidentně o něj pečoval jako o oko v hlavě, neboť stav vozu je špičkový a hlavně plně provozuschopný.

Gullwing disponuje neobvyklou červenou barvou Fire Engine Red, kterou stejně jako krémový interiér dostal již z výroby. Zároveň je stále osazen originálním motorem, stejně jako převodovkou či přední nápravou. Původní by pak měla být i ta zadní, nicméně z tovární dokumentace to bohužel už nelze dokonale poznat. S čím lze ale počítat na jistotu, to je taktéž originální karoserie, i když ta je v tomto případě částečně ocelová.

Z oněch 1 400 vyrobených kupátek by jich do dnešních dnů mělo přežít něco přes tisíc, 300SL se tak stává den ode dne vzácnějších. A pochopitelně také dražším, i když vedle celohliníkové verze bude „The Last One“ považován tak trochu za chudého . aukční síň RM Sotheby's, která jej 22. listopadu posílá do dražby, totiž předpokládá, že by se mohl prodat za 2,5 až 3,5 milionu dolarů, tedy za nějakých 59,6 až 83,4 milionů korun. Cena se ale v aukci pochopitelně může vyšplhat i výš, něco nám ale říká, že 100 milionů by vám na něj mohlo stačit.

Lze už jen zmínit, že poslední Gullwing jde do prodeje spolu s odpovídající sadou zavazadel. Vedle toho pak nový majitel získá také tovární dokumentaci, která potvrzuje pravost vozu. Vlastně zde tak máme dokonalou investiční příležitost, neboť tento kousek nebude již nikdy ztrácet na ceně. Koneckonců vůbec poslední kusy toho kterého modelu si výrobci vždy střeží, zvláště pokud jde o výjimečná auta, kterým 300SL bezesporu je.

Vůbec poslední Gullwing dostal již v továrně červený lak a krémový interiér. Od roku 1957 jej vlastnili pouze čtyři lidé, vy tak můžete být číslo pět. A nemusí vás to ani vyjít „příliš draze“, tedy aspoň ve srovnání s nedávno prodaným vrakem hliníkové verze. Foto: RM Sotheby's, tiskové materiály

