2017koňový elektromobil přišel o 10 % baterek pro úsporu 1,5 % hmotnosti, i tak stěží vyrovná spalovací vůz za desetinu ceny

Tohle auto mělo posunout měřítka, ve výsledku ale jen podtrhuje marnost výchozí koncepce. Ta dokáže zajistit extrémní dynamiku v přímce, na 1914koňový supersport je ale na okruhu marná. Silnější a lehčí verze poměry dramaticky změnit nemůže, navíc za jakou cenu?

Je to prodejní propadák, který skončí bez nástupce, jak letos přiznal přímo šéf Rimacu. Sám to vysvětluje tím, že jeho Nevera postrádá emotivní náboj spalovacích supersportů, který v podobných autech hledají bohatí nadšenci, a tak za vůz odmítají dát bez rozmyslu desítky milionů korun. Něco na tom jistě bude, ale je to celá pravda? Máme obavu, že nikoli.

Nevera v prvé řadě ukazuje marnost aut této koncepce z hlediska dlouhodobějšího podávání jejich výkonů. Ano, dokážou být extrémně rychlá v přímce, Nevera je jeden ze světových rekordmanů, který si i Bugatti Chiron ve sprintu namaže na chleba, ale jak dlouho to zvládne dělat? A co zvládne dál? Upřímné odpovědi jsou „chvíli” a „nic”, což je prostě příliš málo. A když se k tomu přidá nemasný design Nevery a širší veřejnosti neznámá značka bez historické prestiže, není divu, že se lidé ženou spíš pro onen Chiron.

Problémem jsou jako vždy baterie, které budou mít buď příliš malou kapacitu na to, aby auto jelo rychle aspoň delší chvíli, nebo budou už příliš těžké, aby auto bylo rychlé s jiným než extrémním výkonem. Nevera šla druhou cestou, když až 1 914 koní výkonu spojila se 120kWh akumulátory, což jí ale při hmotnosti 2 312 kg stejně nečiní přesvědčivě rychlou jinak než v přímce. Ano, je to nejrychlejší elektromobil Severní smyčky, ale jeho času jsme se kdysi vysmáli. A nebyli jsme to jen my, prostě nešlo přehlédnout, že auto obětovalo takto ohromný výkon, aby zajelo o 20 sekund horší čas než Porsche 911 GT3 RS a bylo dokonce pomalejší než už civilizovaná verze GT3. Která stojí méně než desetinu. Navíc v 911 můžete po okruhu jezdit do zblbnutí, Nevera zvládne co? 1,5 kola a pak se musí nabíjet? To stěží ohromí.

Pro letošní Monterey sliboval Rimac něco lepšího a svému slibu vlastně dostál. Z upoutávek jsme doufali v něco převratného, úplně jinak koncipovaný sporťák, ale bohužel, dostali jsme zase jen Neveru, akorát s písmenem R ve jméně. To zřejmě značí Neveru „vepŘ”, protože přesně tak těžká pořád je (2 277 kg), i když přišla o kus komfortního naladění a podstatnou část baterek s cílem být mimo jiné lehká. No, už z tohoto tušíte, že to velká sláva není. A dojem nespraví ani cena 2,3 milionu Eur bez daní všeho druhu (58 milionů Kč), což je asi o 7,5 milionu víc než za standardní provedení.

Co za ně dostanete? Výkon až 2 017 koní a hmotnost sníženou o 35 kg, což je u 2,3tunového auta něco jako nic. Zrychlení je nepřekvapivě drtivé, i když stovku auto dál dosáhne za stejných 1,81 sekundy. Na 200 km/h už je ale za 4,38 místo 4,42 sekundy (vážně, to je oficiální porovnání dynamiky, bavíme se o 4 setinách), sprint z 0 na 300 km/h se odehraje za 9,22 místo 8,66 sekundy. Nejvyšší rychlost je standardně omezena na 350 km/h s možností odemčení maximálky až 412 km/h na správném místě a ve správný čas.

Nevera R tak opravdu moc nemění a je tragické, že se kvůli tomu zbavila 10 procent kapacity baterek (108 místo 120 kWh), neboť je ve výsledku jen o 1,5 procenta lehčí. Dynamické parametry se zase tak moc nemění, cena se mění dost a čas na Nordschleife stěží bude lepší o víc než nějakých 10 sekund. Takže za cenu skoro dvou 911 GT3 navíc pořád nepřekoná ani jednu GT3 RS za desetinu ceny. A i kdyby se jí přiblížil nebo ji lehce překonal... Tak co? Nebude to pořád rána mimo? Vystřílet 2 017 koní a 58 milionů na vyrovnání času 525koňového auta za „pár mega” a pořád se muset smířit s tím, že auto bude fungovat jen chvíli?

Posuďte sami, ale kdybyste měli zájem, za zmíněnou sumu se můžete přidat mezi 40 kupců, kterým bude Nevera R dodána. Tedy pokud se tolik kupců vůbec najde. Ty zkusí dále nalákat na pneumatiky Michelin Pilot Sport Cup 2 na 20palcových ráfcích vpředu resp. 21palcových vzadu. Rimac také vylepšil karbon-keramické brzdy vozu, upravil software pro vektorování točivého momentu a zvětšil negativní odklon kol. To vše má snížit nedotáčivost auta o 10 procent.

Upravena byla rovněž aerodynamika, takže přítlak se zlepšil o 15 procent a dosahuje 400 kg už při rychlosti 350 km/h, aerodynamická účinnost se prý přesto zvýšila o 10 procent. Obojí je vidět i na novém zadním přítlačném křídle a jinak pojaté přední kapotě. Auto tak vypadá ostřeji, ale žádný atlet brčko to pořád není. Ostatně je to svou hmotností spíš antisportovní typ.

Jak už padlo, auto vznikne maximálně ve 40 kusech a Rimac se netají tím, že jde o projev snahy prodat i díky tomu aspoň oněch 150 Never jako takových, neboť dosud si zákazníky našla asi jen třetina z nich. Verze R jistě pár kupců získá, ale jsme si docela jisti, že najít jich 40 po celém světě nebude snadný úkol. Na to eRko přidává příliš málo a příliš pozdě za příliš mnoho.

Rimac Nevera R je krok správným směrem. Ale kdy v Praze vyrazíte směr Paříž a ujdete krok, ke kýženému cíli máte pořád daleko.

