A tak končí naše komedie: Síť nabíječek VW bude omezovat dobíjení na 85 %, aby se u nich nečekalo tak dlouho

Dokážete si představit, že by vám po natankování 85 procent nádrže vytáhla obsluha z auta pistoli z vozu se slovy: „Tak, končíme, teď jdou na řadu další!?” Tohle je teď realita u Electrify America. Komedie to je, ale zcela jistě hořká.

Jakési „karty použitelnosti” jsou pro elektromobily rozdány od začátku velmi nepříznivě. Tahle auta mají baterie s kapacitou odpovídající obvykle zlomku běžné palivové nádrže, a tak se s nimi moc daleko zejména při jakkoli energeticky náročnější jízdě (rychlejší, s častější akcelerací, s větším nákladem, s „rakví” na střeše, za zimy, za tepla...) nedá dojet. K tomu se dlouho nabíjí, znovu obvykle zlomkovou rychlostí ve srovnání s čerpací stanicí, které jsou těmi nabíjecími reálně nenahraditelné. A to se pořád bavíme o ideálních podmínkách.

V reálu do hry stále více vstupují limity elektrické sítě, pokud navíc rozmach elektrických aut bude dál pokračovat, dříve nebo později narazíme na limity samotné výroby elektřiny, neboť množství paliva dnes spotřebovávané auty představuje ekvivalent elektrické energie, která dnes jednoduše neexistuje. Situace se pochopitelně liší místo od místa a někde může být lepší a jinde horší, ideální ale není snad nikde.

Člověk by za tohoto stavu čekal, že se věci mohou dál jen zlepšovat, ale opak je pravdou. I když používat dnes elektrické auto pro určitý způsob využití - a to mluvíme i z vlastní zkušenosti - může být docela horor, situace se leckde dokonce dál zhoršuje. A poslední tisková informace společnosti Electrify America je v tomto ohledu skutečně hořce úsměvná.

Firma, kterou byl koncern Volkswagen povinen zřídit jako součást trestu za své „dieselové prohřešky” v USA, se stala jedním z největších poskytovatelů veřejných nabíječek v zemi. A i když v Americe zájem o elektromobilitu vázne ještě víc než v Evropě, už současný stav stačí k tomu, aby společnost byla nucena dobíjení uměle omezovat ve snaze předejít přetěžování jejích dobíjecích stanic.

Nový program zvaný „Congestion Reduction Pilot”, česky řekněme „Pilotní projekt omezování přetížení” zavádí u vybraných stanic limit maximálního nabití akumulátorů elektrických aut na 85 %. Některé stanice (nejprve v Kalifornii, koho to překvapí) tak zákazníkům od nynějška nedovolí nabít auto nad zmíněnou mez. Jakmile nabíjení dosáhne úrovně 85 %, automaticky skončí a dá vám 10 minut na opuštění stanice. Pokud s autem do té doby neodjedete, budou účtovány poplatky za blokování místa.

Cílem je pochopitelně omezit přetížení vybraných stanic, neboť nabíjení nad 80% hranici je neefektivní, a tedy trvá relativně dlouho. Příznivci elektrických aut jistě namítnou, že nabíjet je na víc není nejen časově efektivní, ale ani prospěšné pro akumulátory, což je fakt, ale na druhou stranu - pokud někam jedete a musíte se pohybovat mezi 10 a 80 procenty, popř. 85 procenty, máte z ekvivalentu cirka 20litrové nádrže nafty u aut s lepšími baterkami najednou litrů jen 14 až 15. To je tak zoufale málo, že to v odlehlých oblastech prostě ani nemusí stačit na dojetí k další stanici a plné dobití je nezbytné. Přesto přichází toto omezení.

Není to navíc tak, že by si šlo připlatit za víc. Electrify America říká, že pokud se pokusíte zahájit nabíjecí relaci s elektromobilem, který má stav nabití vyšší než 85 %, nezačne se nabíjet vůbec. Totéž tedy samozřejmě platí, pokud se pokusíte znovu připojit poté, co se spustí na hranici 85 %. Neexistují výslovně žádné výjimky, pro nikoho.

Je to skutečně konec jedné komedie - hořká tečka na závěr celkově komického příběhu využitelnosti těchto aut. Některé firmy jako by se až snažily elektrická auta co nejvíc zdiskreditovat, VW ale takový záměr jistě nemá. Jen dělá, co může, jen jedná v souladu s technickými limity tohoto řešení. Ty jsou mu dávno známé, přesto se rozhodl jít cestou jeho vnucování všem a trvá na ní. Absurdita non plus ultra, to se jinak nedá nazvat.

