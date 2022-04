Absolutně nejprodávanějším autem v Číně je u nás neznámý model v Evropě stále více strádající značky před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Nissan

Je fascinující, jak odlišná může být situace stejné značky na různých trzích, z nichž ani jeden pro ni není tou domácí. Zatímco v Evropě Nissan postupně jen ztrácí půdu pod nohama, v Číně si pořád mne ruce. A teď dokonce překonává všechny soky v prodejích modelů.

Doby, kdy byl Nissan jednou z japonských hvězd evropského kontinentu, se zdají být dávno pryč. Stále to není tragédie, loni tu prodal přes 259 tisíc aut, oproti hvězdným obdobím 90. let je to ale o stovky tisíc vozů méně. A i oproti roku 2015 (přes 554 tisíc aut) jde o více jak 50% pokles. Důvodů je více, obrat ale nečekejme. Také Nissan se rozhodl naskočit na elektricko-hybridní vlnu, se kterou může slíznout smetanu na pár předotovaných trzích, minimálně v polovině Evropy ale bude leda dál vyklízet pole.

V tomto kontextu je zajímavé, že Nissan není v situaci, kdy by nevěděl kudy kam. To jen v Evropě tak některé jeho kroky působí. V Číně naopak válí jako o život a za posledních 6 let tam přes veškeré problémy nikdy neprodal méně než 1 milion aut za rok. A co více, oproti stejnému roku 2015 ještě o nějakých 15 procent vyrostl.

Důvodů je znovu více, tím hlavním je ale brzký vstup na trh pod taktovkou Carlose Ghosna. Byl to on, kdo už v roce 1999 vycítil potenciál tedy prťavého trhu a s Nissanem stál u zrodu tamního automobilového boomu. To samé platí ještě více o Volkswagenu a General Motors, i ty se za velkou zdí uhnízdily brzy. A jistě není náhodou, že právě tyto tři značky jsou v Číně nejúspěšnější.

Jen proto ale o Nissanu a Číně hovořit nechceme, při pročítání nových prodejních statistik asociace CAAM zaujalo nás něco jiného. Tamní trh letos už třetí měsíc v řadě jasně drtí jeho model Sylphy. I když čínský trh je obrovský, je také značně roztříštěný, takže i 10 nebo 20 tisíc prodejů za měsíc je na jeden model hodně, druhé zmíněné číslo bezpečně stačí na nejlepší desítku. Sylphy je úplně jinde - masivních 61 170 prodejů v lednu, 34 705 v únoru a 28 557 v březnu znamená více jak 120 tisíc prodaných vozů za jediný kvartál a jasné poražení všech domácích i zahraničních sedanů, SUV, zkrátka všeho.

Pikantní je, že jde o docela normální auto, které by snadno mohlo bodovat i u nás. Za cenu od 119 000 yuanů, tedy asi 420 tisíc Kč, nabízí 4,6 metru dlouhý sedan s rozvorem 2 712 mm (něco mezi Octavií a Superbem), motorem 1,6 o 136 koních, spotřebě 5,3 litru, automatem a slušné výbavě. Přidejte si slušný design a pohledně vypadající kabinu a nelze se divit, že si pro něj Číňané chodí v hojném počtu.

U nás v této třídě nenabízí Nissan dávno nic a Qashqai 1,3 skoro bez výbavy od 609 000 Kč (vážně tolik) nepřekvapivě netáhne jako dřív. Loni v Česku Nissan prodal jen 1 376 aut, v onom roce 2015 jich bylo přes 5 tisíc. Co dodat... Ale chápeme, Japonci by jistě řekli, že tady píská EU a oni podle ní skáčou. Kam, to už domyslete sami.

Věřte nebo ne, ale tohle je jednoznačně nejprodávanější auto v Číně. Nissan Sylphy, obyčejný velký sedan s normálním motorem za pěknou cenu. Nic takového u nás od stejné značky nedostanete. Foto: Nissan

Zdroje: Nissan, CAAM

Petr Miler

