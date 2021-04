Alfa Romeo míří do propasti, po odepsání desítek miliard se zbavuje jediné vlastní techniky před 4 hodinami | Petr Prokopec

Říká se, že historie se opakuje a minimálně v případě současného vývoje Alfy Romeo to nevypadá jako klišé. Alfa už jednou stála na pokraji propasti, když přepřáhla na techniku koncernu GM, teď míří podobným směrem.

Na počátku ledna roku 2014 jsme přinesli první informace o nové platformě Giorgio, kterou vyvinula Alfa Romeo. Italská automobilka počítala s tím, že na dané architektuře postaví celé své zvažované květnaté portfolio, a co více, že ji nabídne i partnerským značkám. Celkově tak platformu mělo užívat patnáct modelů od Alfy Romeo, Maserati, Chrysleru, Dodge a Jeepu. Nebylo tedy překvapivé, že na její vývoj padly miliardy euro. I přesto ovšem Italové počítali s tím, že se po dlouhých letech dostanou do zisku.

Přesunout se můžeme do současnosti, kdy přichází opravdu ledová sprcha. Nový šéf automobilky Jean-Philippe Imparato uvedl, že Giorgio končí a budoucí modely Alfy Romeo budou postavené na architektuře STLA nově zformovaného koncernu Stellantis, stejně jako chystané sedany a SUV Maserati. Stojí za tím mimo jiné fakt, že platforma Giorgio nikdy nebyla určena pro elektrifikaci a jako taková se zdá být v současném světě nevyhovující.

V případě nové architektury toto problém pochopitelně nebude, STLA pro změnu pomalu s ničím jiným než s elektrifikací nepočítá. Koncern Stellantis plánuje, že bude vyráběna ve třech verzích od nejmenší přes prostřední až po největší. S první pak má být spojen dojezd 500 km, s druhou 700 km a se třetí 800 km. Na malá auta ovšem budeme čekat nejdéle, a to do roku 2026, zatímco ta střední a velká (tedy novinky od Alfy Romeo a Maserati) můžeme očekávat již za dva roky.

Může to znít jako cesta do budoucnosti, podle nás je to ale spíše cesta do propasti. Alfa Romeo byla úspěšná do té doby, dokud sázela na vlastní specifickou techniku, kterou její zákazníci milovali, i když nebyla nejspolehlivější. Když po začátku nového milénia Alfa přepřáhla na sdílené komponenty koncernu GM, přišla prakticky o vše. Tradiční klientela o taková auta nestála a jiní zákazníci nepřišli, zvláště když na spolehlivosti se mnoho nezměnilo.

Takto se Alfa dostala až na okraj strže, kde se jí rozhodl zachránit Sergio Marchionne právě investicí do vlastní techniky, kterou nelze označit za nezajímavou. Velký obchodní úspěch se zatím nedostavil, je ale třeba mít na paměti, že Alfa byla skutečně skoro na dně a získat si znovu důvěru není otázkou pár let. Když by nyní mohla v této cestě pokračovat, je znovu tažena tam, kde byla. Kdo si koupí více nebo méně elektrickou Alfu Romeo na platformě Peugeotu?

Imparato sice naznačuje, že bude lépe, věřit se nám tomu ale nechce. Italové musí nyní odepsat desítky miliard korun investované do stávající architektury a napěchovat minimálně miliardy do jiné, sdílené s nejistými výsledky. Zájem o elektrická auta je navíc stále velmi omezený a bez dotací by byl blízký nule, toto přece není cesta zpět pod kůži řidičský náruživých lidí, jako jsou kupci Alf.

Více ukáže čas a nemusí to trvat až tak dlouho. Na trh se totiž chystá nové SUV Alfa Romeo Tonale, jehož příchod Imparato poněkud pozdržel, neboť plug-in hybridní ústrojí se mu nezdálo být dostatečně dobré. „Jde totiž o první elektrifikovaný vůz Alfy Romeo, a proto jsme museli odvést opravdu špičkovou práci,“ říká. Už tento vůz tak může být ukázkou, zda italská automobilka má budoucnost či nikoliv, což si ostatně myslí i Imparato. Ten dodává, že po představení nového SUV „přijdeme s prezentací našeho produktového plánu, jehož součástí je i elektrifikace. Nechci ale odhalovat pětiletý plán nyní, protože nechci slibovat něco, co možná nepůjde splnit.“

Značka tedy může mít poslední šanci se prosadit a ač bychom ji rádi viděli znovu úspěšnou, tomuto tahu dáváme minimální šanci na úspěch. Pokud lidé příliš nestojí o Alfy Romeo v jejich současné podobě, o ty méně specifické a více elektrické, a tedy i dražší budou stát ještě méně.

Platforma Giorgio měla původně podepírat 15 aut. Nakonec ji dostaly Alfy Romeo Giulia a Stelvio, stejně jako Jeep Grand Cherokee L. A mimo to má být použita ještě u chystaného SUV Maserati. Poté však Italové odepíšou miliardy euro a architekturu pošlou do důchodu, další Alfy mají dostat techniku sdílenou mimo jiné s Peugeotem. Foto: Alfa Romeo

