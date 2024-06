Američané, kteří o elektromobily nestojí, museli jen letos dát jejich kupcům přes 23 miliard, přesto prodeje stagnují včera | Petr Prokopec

Je to obrovská suma, která by stačila na kompletní pořízení desítek tisíc aut, přesto ani taková trh nerozhýbala. Pomohla jen opticky zastřít pokles zájmu, který obrátila v nepatrný růst.

Klíčovou součástí protežování elektromobilů je jejich zasypávání penězi „těch druhých”. Ze státní kasy může prostředky potřebné na úhradu části kupní ceny čerpat prakticky kdokoli, kdo má o bateriový vůz zájem. Protože ale stát nikdy žádné vlastní peníze nemá, musí je nejprve někomu sebrat. A to jsou logicky všichni ti, kteří si elektromobily nekupují. Vzhledem k tomu, kdo si je nakonec pořizuje, tak dochází nezřídka k velmi paradoxní situaci - že i ti nejchudší přispívají už tak bohatým lidem na to, aby si mohli koupit často své několikáté auto s elektrickým pohonem za milionové sumy.

Tohle se děje i v pořád relativně tržních Spojených státech, kde se výše státního (federálního, v mnoha konkrétních státech Unie jsou ještě lokální) příspěvku může vyšplhat až na 7 500 dolarů (cca 174 tisíc Kč) u nových aut, u ojetin se jedná o 4 000 USD (asi 93 tisíc Kč). To jistě není málo, cena základní Tesly Model Y totiž díky tomu může klesnout z 44 990 na 37 490 dolarů (jen asi 869 tisíc Kč). Pro letošní rok navíc americká finanční správa učinila pár změn v programu, lidé tak se svými žádostmi nemusí čekat až na konec roku, kdy budou podávat daňové přiznání. Místo toho mohou tzv. federální kredit získat již nyní, postačí jen doklad o koupi.

Právě díky lze snadno vypočítat, kolik již američtí daňoví poplatníci za elektrifikaci vozového parku jen za letošek utratili. Přesně to udělali kolegové z Carscoops a zjistili, že od 1. ledna se totiž jedná o více než miliardu dolarů (23,18 miliardy korun), za které bylo pořízeno přes 150 tisíc elektrifikovaných vozů, z toho 125 tisíc zcela nových a přibližně 25 tisíc ojetých. V USA přitom bylo ke konci roku 2022 přihlášeno do provozu 283,4 milionu osobních aut, motocyklů, náklaďáků, autobusů a dalších prostředků.

Pikantní je, že ačkoli byly nákupy elektrických aut takto štědře podpořeny, za zatím jediný letošní uzavřený kvartál (logicky ten první) bylo dle dat Cox Automotive prodáno ve Státech jen o 2,4 % elektrických aut víc, konkrétně 269 132 vozů. Přes masivní dotace, které by samy o sobě stačily na kompletní pořízení desítek tisíc aut a pomohly lidem koupit dokonce víc jak 150 tisíc vozů, tedy celkový odbyt stagnuje.

Pokud by navíc dosavadní spalovací vozový park měl být do posledního kusu nahrazen elektromobily, přičemž politici by byli nadále tak štědří jako doposud, pak při průměrné dotaci 6 666 USD (cca 155 tisíc Kč), která odpovídá letošnímu průměrnému příspěvku, jsme rázem na takřka dvou bilionech dolarů (46,37 bilionu korun). To jsou větší peníze, než jaké USA utratí během několika let za zbrojení, do kterého přitom vráží absolutně nejvíc. A pochopitelně s tím nehodlají přestat.

Kde ale poté vzít peníze na elektromobily? Od běžných lidí to již půjde těžko, na jejich utaženém opasku je už dávno několik nových dírek. Je tak jen otázkou času, než dotace zcela zmizí. Ovšem ani poté nebude finanční bilance vlády vyrovnaná. Politici totiž zmiňují, že skrze vlastnictví elektromobilu mohou lidé ušetřit ročně zhruba 1 750 dolarů (40 600 Kč) na pohonných hmotách. To ale znamená, že skrze s nimi spojené poplatky bude odvedeno méně peněz státu, byť zrovna v USA pohonné hmoty obvykle tak vysokými daněmi jako u nás zatížené nejsou.

Ve finále tedy jen dojde přesně na to, nač poukazujeme již dlouhá léta. Tedy že se veškeré dotace a zvýhodnění začnou postupně měnit v nové daně a poplatky. A pokud se v mezičase objeví nová technologie, které politici začnou fandit daleko více, pak vlastníci bateriových aut nakonec ještě budou muset ostatním přispívat na nákup těchto vozů. Ale to jen tak na okraj - klíčové v tuto chvíli je, že i když jsou elektromobily dál zasypávány penězi ze všech stran, k jakékoli dominanci na trhu mají sakra daleko. A až o ně přijdou bude situace jen horší, Německo budiž příkladem.

Cenu takového Modelu Y lze s pomocí vládních dotací v USA snížit z víc než milionu korun na 870 tisíc Kč. Kdo přitom takové peníze má, ten pomoc od státní kasy nepotřebuje. Jenže bez toho, že by do ní lidé sáhli, by si elektromobily nezřídka nekoupili.

