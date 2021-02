Američané zvolili 90 nejbezpečnějších aut dneška. Bodovaly všechny značky, až na jednu

Petr Prokopec

Snad ani nepřekvapí, když se králem mezi výrobci bezpečných stalo Volvo. Na to se ovšem výrazně dotahují značky, do kterých byste to neřekli. Naopak Mitsubishi je tragédií na čtyřech kolech.