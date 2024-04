Americké legendy lidi dál berou, Corvette frčí tak, že prodejně překonává hned šest dalších sporťáků dohromady před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

Těmto autům někteří už dávno věštili smrt, realita existence těch nejslavnějších z nich je ale jiná. Chevrolet Corvette prodejně dál válí, meziročně letos roste a z konkurence si dělá dobrý den. Ford Mustang už ani žádnou nemá.

Chevrolet Corvette je asi nejrespektovanějším americkým autem vůbec, zlé jazyky tvrdí, že je dokonce tím jediným respektovaným vozem z celé Ameriky. Jeho první generace vznikla pod taktovkou koncernu General Motors již v roce 1953, ta osmá pak byla představena před čtyřmi roky. S originálem ji pojí hned několik věcí, v prvé řadě pak osmiválcový motor. Ten se sice u stávajícího provedení přesunul zpod přední kapoty za záda cestujících, to ale nejspíš vadí málokomu. Podstatné pro zákazníky je spíše to, že i nadále mohou volit mezi kupé a roadsterem, přičemž obě verze lze s ohledem na jejich koncepci, výkon a dynamiku pořídit za hubičku.

Tomuto vábení za první letošní kvartál neodolalo 8 576 lidí, Corvette tak má na kontě o 8,5 procenta vyšší registrace, než tomu bylo loni ve stejném období. Kolegové z Carscoops si navíc všimli, že zájem o americkou legendu je tak velký, že C8 svými prodeji překonává registrace Toyoty GR86 (2 041 ks), Mazdy MX-5 (1 411 ks), Subaru BRZ (766 ks), Nissanu Z (671 ks), Toyoty Supra (484 ks) a BMW Z4 (403) dohromady. Tedy jinými slovy, Corvette je na tom lépe než pomalu čtvrtina zbytku sportovního segmentu.

Žebříček nicméně s velkým náskokem vede Ford Mustang, i když v jeho případě lze mluvit o horším výsledku než loni (13 707 ks, -6,8 %). Muscle caru s modrým oválem ve znaku nicméně hraje do not, že jeho konkurenti dobrovolně zmizeli z trhu. Dodge Charger se sice už ukázal v nové generaci, spalovací pohon ale dostane až později a navíc bude pouze šestiválcový. Chevrolet Camaro pak v propadlišti dějin zatím mizí bez nástupce, oproti tomu Mustang zůstává i nadále osmiválcový. A nic se na tom nemá změnit, nakonec nový Mustang se prodává i u nás.

Pokud přitom ve Spojených státech něco má zvuk, pak je to právě motor V8. Potvrzuje to ostatně zájem jak o Corvette, tak o Mustang. A i jeho konkurenti, kteří jsou na odchodu a dochází tedy na výprodej skladových zásob, na tom nejsou zrovna špatně. Končící Challenger totiž v prvním kvartálu zamířil do 9 737 garáží, Camaro pak dosáhlo na 3 574 registrací. Hned čtyři z pěti nejprodávanějších sporťáků tedy mají osmiválec, přesto jejich výrobci touží po elektromobilitě. Že to znovu není z popudu trhu, nemusíme dodávat.

Navzdory těmto pozitivním zprávám ale zájem o sportovní auta jako taková klesá. Prodej klasických sportovních vozů je letos meziročně dole o 14 procent a prakticky všechny modely kromě Corvette a Mustangu v této obchodní třídě spíše paběrkují. Tedy až na čestnou výjimku z Evropy, jíž je celkově třetí BMW řady 4 s 8 847 registracemi. Zrovna to má ale skončit též.

Corvette C8 dál boduje. Jistě nejen proto, že stále disponuje osmiválcem, pyšní se velmi výhodným poměrem ceny a nabízeného výkonu. Foto: Chevrolet



Králem segmentu v USA ale zůstává Ford Mustang, který je též pořád k dispozici s osmiválcem, a to dokonce i u nás. A ani ten nestojí majlant. Foto: Ford

Zdroj: Carscoops

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.