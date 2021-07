Ani Škoda Enyaq nezměnila pohled Čechů na elektromobily, jsme premianty Evropy před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Je to jasná ukázka toho, jaký reálný zájem o elektrická auta panuje, pokud k nim lidem nezačnete přidávat statisíce z peněz jiných. Ani špičkový nový produkt jinak populární domácí značky nestačí na jakékoli rozhýbání prodejů.

Je fascinující, s jakou zlobou některých se setkávají naše články věnované elektromobilitě. Kdybychom někomu něco vnucovali, dalo by se to chápat, my ale nic takového neděláme - pouze se ohrazujeme proti tomu, aby bylo cokoli vnucováno komukoli a každý si mohl vybrat řešení, které nejlépe odpovídá jeho potřebám a možnostem. Byť reakce jsou pochopitelně též pozitivní, z těch negativních by se mohlo zdát, že elektromobily mají v Česku záplavu příznivců, kteří je kupují jako na běžícím pásu a starají se o dobrou polovinu odbytu všech aut. Realita je ale, jak zřejmě tušíte, trochu jiná.

Ukazují to informace, které pro tisk zpracovalo české Centrum dopravního výzkumu (CDV). To konstatuje, že za první letošní půlrok bylo v zemích Evropské unie registrováno 356 469 ryze bateriových vozů, což představuje meziroční posun o 130 procent. To zní pozitivně, třebaže na celkových 5 361 857 vozů to tvoří podíl jen 6,6 %. Jinými slovy, 93,4 % prodaných aut jsou vozy se spalovacími motory či hybridními pohony.

Za téměř veškerý nárůst i prodeje jako takové ale mohou v prvé řadě dotace na elektrická auta či znevýhodnění ostatních druhů pohonu, neboť s vysokými prodeji jsou spojené země jako Německo, Francie či Nizozemsko, které elektrifikaci všemožně podporují. U nás na pořízení s výraznou slevou či zcela zdarma můžete zapomenout, byť elektrický pohon je i u nás rozličně zvýhodněn. Elektromobily mají dálnice a mnohé parkování zdarma, stejně jako mohou do jízdních pruhů vyhrazených pro autobusy. Navíc se letos začala prodávat Škoda Enyaq, která by Čechy mohla lákat. Ani ta ale na situaci nic podstatného nemění.

Z dat CDV vyplývá nejen to, že za první letošní půlrok u nás bylo prodáno pouze 1 262 elektromobilů, ale také fakt, že jde o pouhých 8 kusů, respektive o 0,6 procenta více než loni, kdy žádný Enyaq v prodeji nebyl. Česko se tak rázem stalo premiantem Evropy - je to nejmenší zlepšení v rámci celé EU. Pokud si uvědomíme, že v Česku se prodává okolo 20 tisíc aut měsíčně, pak elektrifikované vozy představují okolo 1 procenta celého trhu.

Při pohledu na daná čísla by člověk čekal, že automobilky budou chtít vyjít české klientele vstříc auty, která žádá, ony ale otevřeně lobbují u české vlády za vyšší podporu elektromobilů, aby jí mohly efektivněji vnucovat auta, která zjevně nechce. Znovu se musíme ptát, co to je za absurdní vztah zákazníka a dodavatele, takto to nefunguje snad v žádném jiném oboru lidské činnosti. Natož pak jakémkoli, který by byl svým významem srovnatelný s automobilovým sektorem.

Některé automobilky nám vyčítají, že o jejich „skvělých elektromobilech nepíšeme pěkně”. Obvykle na to reagujeme s tím, že pokud jsou tak skvělé, jistě se jako dobrý produkt prodají samy a nepotřebují k tomu naši podporu. To se ale neděje, Češi zkrátka o elektromobily z valné většiny nestojí a my se jim nedivíme - v tuto chvíli nepředstavují dobrou hodnotu za peníze ani dobré řešení pro většinu motoristů. A obracet je na „pravou víru” jako jiní nebudeme, nastavujeme jen zrcadlo realitě, na jejímž základě se každý musí rozhodnout sám.

S příchodem Škody Kodiaq bylo možné čekat, že se prodeje elektrických aut v ČR zvednou, ... Foto: Škoda Auto



...to se ale nestalo. Enyaq je sice nepřekvapivě nejžádanějším elektromobilem v Česku, ani její prodeje ale celkový zájem o elektrický pohon nezvýšily, zájem o něj roste nejméně v celé EU. Grafika: Centrum dopravního výzkumu

Zdroj: Centrum dopravního výzkumu

Petr Prokopec