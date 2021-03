Apple si patentoval revoluční osvětlení interiérů aut, dokáže, co žádné před ním před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Snahy Applu inovovat automobilismus jsou zjevně reálné a zasahují i oblasti, v nichž byste možná ani neřekli, že v nich jde něco vymyslet. Tou další je osvětlení interiérů.

O vlastním automobilu společnosti Apple se mluví již řadu let. Project Titan, jak byl celá nápad interně nazýván, nicméně zamířil k ledu. Je však otázkou, zda tomu tak skutečně bylo, či zda náhodou nedošlo na obnovení vývoje. Firma s nakousnutým jablkem ve znaku je totiž v rámci automobilového světa stále činnější, jak dokládá nově vyvinutý systém osvětlení interiérů. Apple si jej již nechal patentovat, stejně jako v posledních měsících jedná s mnoha zavedenými výrobci o případné spolupráci.

My si nejprve posvítíme na ono osvětlení, jež dosud funguje docela primitivně. Můžete jej rozsvítit či zapnout, u některých aut můžete změnit jeho barvu a veškerá jeho automatizace spočívá v tom, že při úvodním otevření dveří došlo k automatickému rozsvícení žárovek či diod a po zavření k jeho zhasnutí. Pokud jste ovšem následně potřebovali něco ve tmě najít, bylo již třeba stisknout příslušné tlačítko nebo vypínač, kdy vrcholem evoluce je dotykové LED-osvětlení používané třeba v Audi. I taková věc se ovšem díky Applu má stát překonanou, neboť vše budou mít na starosti senzory a kamery detekující pohyby lidí na palubě.

Co přesně to znamená? Představte si kupříkladu, že se spolujezdec nebo třeba řidič autonomního vozu budoucnosti rozhodne přečíst si časopis či knihu. Kamery v té chvíli zaznamenají jeho pohyb a jednoduše automaticky spustí čtecí lampičky. Stejně jako může naopak dojít k utlumení jasu, pokud systém zjistí, že posádka usnula a má tudíž zavřené oči. Série světelných záblesků pak pro změnu může být využita i k buzení dotyčné osoby či osob, jakmile se vůz přiblíží ke svému cíli.

Využití může být daleko širší, neboť systém by měl zvládnout i zachytit předmět, který vám či komukoliv jinému ve voze vypadne z rukou. Následně pak je osvětleno jak místo, na které dopadl, tak může světlo korespondovat i s vaším pohybem. Nedochází nicméně k rušení ostatních, zejména pak řidiče. Mimo to pak bude možné ovládat celý systém i skrze hlasové ovládání Siri, stejně jako by měl zvládat rozlišovat mezi lidmi a zvířaty, na jejichž pohyb bude reagovat odlišně.

Kdy a zda vůbec se nová technologie objeví v produkčních vozech, není v tuto chvíli jisté. Nicméně v prosinci loňského roku se hojně mluvilo o tom, že Apple by v roce 2024 měl představit onen vlastní vůz. Firma kvůli tomu i najala inženýra Porsche specializujícího se na podvozky. Zároveň také zahájila jednání s Hyundai, které by mělo výrobu vozu na starosti. Stejně tak se ovšem Apple s nabídkou obrátil rovněž na Nissan.

Momentálně se však zdá, že námluvy s ani jednou z automobilek neklaply. Hyundai prý má obavy, že pokud se stanou pouhou montovnou Applu, poškodí to jejich reputaci. Na podobném bodu pak zamrzají i hovory s Japonci. Nic u toho ale pochopitelně neznamená, že vůz Applu nikdy nedorazí - je zřejmě jen otázkou času, než automobilka někoho pro spolupráci získá.

Vrcholem evoluce osvětlení aut je v současné době ambientní osvětlení s proměnlivými barvami, které nabízí třeba i Škody. Foto: Škoda Auto



Apple chce zajít mnohem dál a automatizovaným osvětlením interiéru nabídnout mnohem víc. Grafika: United States Patent and Trademark Office

Zdroj: Patently Apple

Petr Prokopec