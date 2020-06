Asi jen Rolls-Royce může za milion prodávat auto, které nejezdí, ani si do něj nesednete před 6 hodinami | Petr Prokopec

Za skoro milion korun si můžete koupit spoustu zajímavých aut, třeba jedny z nejlepších škodovek v nabídce. U Rolls-Roycu za takové peníze dostanete jen zmenšený model, ale jaký...

Některé automobilové značky nabízí opravdu drahé zboží a Rolls-Royce mezi nimi patří mezi ty nejvytříbenější. Málokoho tedy překvapí, že za příplatkové či individualizační prvky lze u této značky nechat cenu několika zajímavých aut najednou, co by ale překvapit mohlo, je fakt, že za skoro šestimístnou cenovku nabízí Britové i celé auto. Ovšem takové, které vás nikam neodveze, je vyrobeno v měřítku 1:8. Přesto je to fascinující dílo, jehož výroba si vyžádala 450 hodin, během nichž bylo třeba seskládat dohromady přes tisíc komponentů.

Zmenšení velikosti je totiž asi ten jediný rozdíl, jaký mezi reálným SUV a jeho modýlkem najdete. Byť je třeba dodat, že na seskládání skutečného Rolls-Royce Cullinan potřebuje automobilka zhruba dvojnásobně dlouhou dobu. To je však dáno i tím, že technici musí dát nejprve dohromady motor, tedy 6,75litrový dvanáctiválec. I ten je samozřejmě u zmenšeného provedení vypiplán do detailu, ovšem rozhodně nelze počítat s tím, že by vačková hřídel ovládala táhla válců nebo že by došlo na spalování benzinu.

Na druhou stranu je možné počítat s funkčními světly, kromě toho si zákazníci mohou zvolit i jednu ze 40 tisíc barev karoserie, jenž Rolls-Royce pro své SUV nabízí. A pokud nenajdou ten správný odstín, mohou si nechat zmenšeninu spárovat přímo se svým vozem. Je však třeba počítat s tím, že za každé individuální přání se platí nemalé peníze a „vůz”, který vám na videu níže přiblíží stylem sobě vlastním Supercar Blondie, přišel na 40 tisíc dolarů, tedy bezmála 1 milion Kč.

Rolls-Royce totiž při výrobě modýlku dbal na dodržení svých standardů, načež se i v tomto případě lak leští ručně několik hodin. Součástí tohoto procesu je přitom i nanesení boční linky štětečkem z veverčích chlupů, které mají tu nejmenší jemnost. Toho se navíc může chopit jen velmi malá hrstka lidí v britské automobilce, což zajistí patřičnou exkluzivitu i samotnému modýlku.

Přesunout se můžeme do interiéru, kde vás již po otevření dveří uvítají podsvícené prahy. Doplnit je přitom tak jako v případě exteriéru mohou přesně ty samé materiály a barvy, jenž jste zvolili pro reálné SUV. Platí to přitom nejen u dřevěných dekorů či koženého čalounění, ale rovněž u ozdobného prošívání a dalších zakázkových úprav. Skutečně tedy můžete mít identický vůz jako v garáži i ve svém obývacím pokoji, ovšem bez toho, aby vás strašil ze snu vyteklý olej či jiná maziva.

Podívejte se na to sami, je skutečně fascinující, do jakého detailu automobilka při výrobě této zmenšeniny zašla - kolikrát byste ze záběrů ani neřekli, že může jít o pouhý zmenšený model.

Preciznost, s jakou byl vyroben zmenšený model Rolls-Royce Cullinan, opravdu bere dech

Zdroj: Supercar Blondie@Youtube

Petr Prokopec