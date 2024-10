Audi dokázalo ze svého největšího moderního propadáku udělat 19 let po jeho zaříznutí ještě větší nesmysl včera | Petr Miler

/ Foto: Audi

A to chce obdiv, neboť něco takového by někdo jiný hned tak nesvedl. Němci vlastně autu vzali úplně to poslední, co jej činilo aspoň pro část zákazníků ikonickým, výsledkem je ryzí absurdita.

Audi se před 24 roky rozhodlo poslat do prodeje vůz, na který dodnes vzpomíná s takovými rozpaky, že jeho označení u sériového modelu znovu nepoužilo. Šlo o typ A2, jakýsi bizarní mix hatchbacku a MPV ve velmi malém balení, který si zakládal na mimořádné provozní efektivitě a použitelnosti. Byl totiž díky celohliníkové karoserii extrémně lehký (v průměru 830 kg!) a také značně aerodynamicky optimalizovaný (Cd od 0,25), což jej zejména v kombinaci s malými diesely činilo provozně nesmírně efektivním - jezdit s ním se spotřebou pod 3 litry nafty na 100 km nebylo ani v praxi nic složitého.

Když si k tomu přidáte, že šlo navzdory tomu o překvapivě prostorný a velmi praktický automobil, skoro si řeknete, že muselo jít o hit. Jenže nešlo. Audi za prvních 5 let produkce neprodalo ani 200 tisíc aut, a tak A2 v roce 2005 předčasně skončila ve výrobě bez jakéhokoli nástupce jako jeden z největších moderních propadáků mezi velkosériově vyráběnými auty vůbec. Hlavní důvod? Cena. Bylo to už vzhledem ke zmíněné konstrukci prostě moc drahé auto na to, čím bylo a komu mělo sloužit. A ruku na srdce, protože nebylo krásné ani jinak stylové či reprezentativní, zákazníci za něj požadované sumy odmítali platit.

Kdekdo se možná bude Audi za tohle fiasko smát, ale my se k takovým nepřidáme. Automobilka prostě prostě zkusila něco nového a sáhla po řadě inovativních řešení, které použila později u jiných modelů. Že to nevyšlo s A2, tehdy asi málokoho trápilo - byla to chyba, ale pokud neděláte chyby, neinovujete dost. Že A2 jako taková nebyla úplně špatná, jen prostě byla moc drahá, naznačuje její přetrvávající kultovní statut u části zákazníků, kteří ji milují přesně pro výše zmíněná - je praktická, je úsporná, je prostě velmi dobře použitelná a obvykle i servisně nenáročná. Za nižší než původně požadované ceny jako ojetina najednou dává smysl.

Jak už padlo, žádná nová A2 nevznikla, při příležitosti 25. výročí odhalení sériového provedení ale Audi nechalo své učně, aby na základech původního provedení stvořili jeho novou interpretaci. Sáhnout „mladí audisti” po stejném základu, kterému by nadělili moderní spalovací motor, občerstvili vzhled auta a do interiéru implantovali nejnovější elektroniku, bude to paráda - vzniklo by tak ještě efektivnější a ještě použitelnější auto ve svěžím balení. Ale to víte, doba si žádá jiné přístupy.

Auto tak bylo přestavěno na elektromobil, což z něj udělalo už totální nesmysl, který jej připravil o poslední zbytky atraktivity. Automobilka bohužel nezveřejnila žádné technické detaily k verzi, které říká A2 e-tron, i bez nich je ale jasné, co s ní elektrický pohon udělá. Bude to pořád lehké auto? Ani náhodou, bateriový pohon zvýší jeho hmotnost o desítky procent. Bude to levnější auto? Ani náhodou, znovu drahé baterie jej dál zdraží. Bude to aspoň stejně použitelné auto? Ani náhodou, dojezd podobných malých elektromobilů je zřídkakdy větší než 200 km, i když se snažíte. A tak bychom mohli pokračovat ještě chvíli.

Tato modifikace tedy A2 připravila prakticky o všechno, pro co jej aspoň část zákazníků dodnes miluje, navíc jej nutně dál zdraží. Je to ale nakonec symbolické pro to, co dnes Audi se svými modely dělá. Nová čistě elektrická A6 je v podstatě tím samým vedle dosavadního provedení - dražší a hůř použitelné auto. A nová elektrická A4 stěží bude jiná.

Jediné, co přestavba A2 na e-tron změnila aspoň potenciálně pozitivním směrem, je vzhled. Vůz dostal nové LED světlomety vpředu i vzadu, upravené nárazníky s poněkud čistším designem a svítící znaky čtyř kruhů vpředu i vzadu. Bočí partie byly zbaveny viditelných klik dveří a klasických vnějších zpětných zrcátek pro, která nahradily kamery. Za zmínku pak stojí snad už jen nová sada lehkých kol s novým pojetím tradičního stylu a průhledný zadní spojler s integrovaným brzdovým světlem. Z interiéru toho mnoho nevidíme, patrné je ale použití sportovních sedadel. Jestli se vám A2 takto víc líbí, posuďte sami.

Tento konkrétní stroj je pochopitelně jednorázovým cvičením, oficiálně zatím nepotvrzené informace ale hovoří o tom, že by model A2 měl zažít návrat v roce 2027 právě jako malý elektromobil. Něco nám říká, že po jeho uvedení na trh bude Audi ještě s láskou vzpomínat na 176 377 prodaných kusů původní A2...

Jakási reinkarnace původního Audi A2 v elektrické podobě zvané e-tron je dokonalý nesmysl. K současnému směřování čtyř kruhů se ale vlastně hodí. Foto: Audi



Dobové Audi A2 TDI 3L, auto skutečně schopné jezdit za 3 litry nafty na 100 km. Foto: Audi

Zdroj: Audi

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.