Audi po tragickém kvartálu znovu zdražuje spalovací auta a zlevňuje ta elektrická, přinese mu to jen další zkázu včera | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Co uděláte, když vás nějaká strategie přivede na hranu provozních ztrát? No přece zatopíte pod kotlem té samé strategie, to je jasné. Přesně to nyní dělá Audi, co mu to asi může přinést?

Od 1. ledna příštího roku Evropská unie znovu utáhne šrouby svých přerozdělovacích mechanismů postavených kolem normovaných emisí CO2 aut. Není to nic nového, automobilky o tom vědí už několik let, donedávna s tím ale nejenže neměly problém, dokonce to samy podporovaly. Předpokládaly totiž, že prodeje elektromobilů dál porostou dvou- i tříciferným tempem a nové regulace jim pomohou zabetonovat se ve svých tržních pozicích. Jak hluboce se mýlily.

Bylo to zahrávání si s ohněm, jehož dopady máme v poslední době na talíři dnes a denně. Automobilky se dostaly do situace, kdy před jimi roky adorovanými pravidly nejsou schopné dostát, a tak se musí smířit s pokutami od EU, zlevňováním elektrických aut za hranici ekonomické únosnosti nebo „neprodejem” těch spalovacích. Anebo vším dohromady - trochu zadotujete elektrická auta, trochu zdražíte spalovací modely, aby se jich neprodávalo tolik (a vykompenzovali jste si část ztráty z prodeje elektromobilů) a případně zaplatíte i nějaké pokuty. Naplno tomu budou automobilky vystaveny až od ledna, ale přizpůsobují se tomu už teď, tohle nepřepnete ze dne na den. A podle toho vypadají jejich výsledky.

Dopady své naivity dnes poznává kdekdo a výjimkou není ani Audi, jehož zisk za třetí kvartál klesl meziročně o 91 procent a které se chystá propustit 15 % zaměstnanců. Přesto dál pokračuje stejným směrem a sahá po výše uvedených krocích - ve své domovině zdražuje spalovací auta a ta elektrická naopak zlevňuje, jak informuje Auto Bild. Svým způsobem tak dochází na naplnění slibů, že oba druhy pohonu na tom časem budou cenově stejně, ovšem primárně způsobem, před kterým zkušení technici varovali už dávno.

Postup automobilky má svou technickou logiku, dosud je ale ekonomicky zřetelně nefunkční. A jen souhlasit lze s dealery značky, kteří upozorňují, že zákazníci jej nevnímají zrovna pozitivně, neboť mají pocit, že je jim vnucováno, co nechtějí, a odepíráno, co chtějí. A někdy stačí málo - zdražení spalovací části nabídky v průměru o 1,9 procenta není vyloženě drastické.

Elektromobily ve srovnání s tím zamířily dolů výrazněji, slevy s nimi spojené jsou čtyř- až sedmiprocentní. To ovšem není ani zdaleka ekvivalent někdejších velkorysých dotací, navíc slevy a dotace vnímají zákazníci jinak a to první (třebaže nominálně klidně stejně vysoké) je až tak neláká. Pokud tedy Audi bude chtít před mechanismy EU obstát, nejspíš bude muset v průběhu roku zajíst ještě dál. Podobné interní dotování elektrických aut je ale dlouhodobě neúnosné, zvláště když se šrouby mají utahovat i dál. Únosnost ztrát z prodeje elektrických aut má své limity, stejně tak ceny spalovacích vozů nelze hnát nahoru věčně.

Evropa tedy postupně padá do „spirály smrti“, před kterou varoval kdokoli se špetkou zdravého rozumu už dávno. A jestli EU chce, aby někdy na konci dekády ještě fungovala, musí urychleně zapomenout na své ideologií diktované plány. O co se vsadíme, že to ani za nastalé situace neudělá?

I když se nové Audi Q6 Sportback na trhu pořádně ještě ani neohřálo, slevu jistě dostanete i na něj. Němci potřebují elektromobily prodávat kvůli flotilovým emisím vymáhaným EU, přirozený zájem je ale příliš malý. Foto: Audi

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.