Audi představilo vůbec nejsilnější spalovací auto své historie, je to hotové Lamborghini pro chudé

Pochopitelně pro ne až tak chudé, neboť ani Audi žádná levná auta nenabízí, optikou zákazníků Lamba to tak ale bude. V případě RS Q8 Performance už se opravdu bavíme o prakticky úplně stejném voze, jakým je Lamborghini Urus, jen o hodně levnějším.

Svou budoucnost si Audi naplánovalo opravdu hezky. Německá automobilka předpokládala, že v příštím roce představí svůj vůbec poslední nový vůz se spalovacím motorem a všechny další novinky budou už jen elektrické. Díky tomu by tak v roce 2033 nezbylo v nabídce značky žádné jiné než bateriové auto. Přijde nám to pošetilé, šéf automobilky ale na tomto plánu trvá.

Možná ovšem sám dobře ví, že není uskutečnitelný, jen si s námi zahrává. Berte to jako konspirační teorii, nemáme o tom žádné důkazy, některé značky ale při pohledu na jejich marketingové aktivity (reklamy typu: „Kupte si poslední...”) podezíráme z toho, že tyto plány i s vědomím odporu zákazníků přiživují schválně, neboť tím topí pod kotlem prodejů stávajících aut. Je to ošidné, neboť některé klienty to rozčiluje a Audi ukazují záda, jiní ale skutečně po koupi auta se čtyřmi kruhy ve znaku tvrdí: „Audi mě štve, ale tohle je ještě dobré auto a chci ho mít.”

Že to nemusí být nemístná domněnka, dosvědčuje také to co automobilka reálně dělá. Představuje jednu lákavou spalovací novinku za druhou, přičemž tou poslední je vůbec nejvýkonnější produkční model značky s motorem na benzin nebo naftu. Po faceliftu SUV Q8 totiž konečně došlo také na modernizaci verze RS Q8, která se vrací ve dvojím provedení - vedle standardního modelu bude možné nově sáhnout také po variantě Performance. Oba vozy bude pohánět přeplňovaný čtyřlitrový osmiválec, lišit se ovšem bude nabízeným výkonem (600 a 640 koní).

Základ počítá se stovkou za 3,8 sekundy, zatímco provedení Performance je o dvě desetiny rychlejší. Maximálka pak bude standardně omezena na obligátních 250 km/h, za příplatek ovšem bude možné počítat s 280 či dokonce 305 km/h. V případě druhé zmíněné volby se pak vlastně vybízí dotaz, proč by lidé měli mířit k Bentley pro Bentaygu či k Lamborghini pro Urus, neboť Audi s nimi nyní zvládá plně držet krok. Po stránce cenové se ale pohybuje jinde.

Zejména v případě Audi a Lamborghini jde o srovnatelně zaměřená, dokonce i podobně vyhlížející auta. Navíc modernizované RS Q8 Performance má jen o 10 koní míň než donedávna jediný dostupný základní Urus. U čtyř kruhů se tak možná mohou těšit na menší žně, zvlášť když RS Q8 Performance zvládá objet Nordschleife jen za 7 minut a 36,698 sekundy. Spalovací SUV je tak prakticky stejně rychlé jako Tesla Model S Plaid, tedy elektrický sedan výkonem 1 020 koní.

Obě verze RS Q8 disponují adaptivním podvozkem, který umožňuje rozptyl nastavení světlé výšky až 90 milimetrů. Audi dále své vrcholné SUV osadilo monstrózními brzdami (Performance disponuje karbon-keramickými kotouči o rozměru 440 mm), které páruje s 22- či 23palcovým obutím. Nechybí ani elektromechanické aktivní stabilizátory, stejně jako řízení zadní nápravy. Po stránce vizuální se pak obě verze navzájem liší hlavně barevným zpracováním některých doplňků, zatímco uvnitř je možné pokaždé počítat se sportovními sedadly či volantem potaženým Alcantarou.

Zmínit můžeme už jen ceny, které startují na 141 900 a 155 700 Eurech (3 528 000 resp. 3 871 000 Kč) - na Urus budete potřebovat víc jak dvojnásobek. Objednávky je možné sepisovat od 27. června, o termínu dodání prvních objednaných se však automobilka nezmiňuje. Dodává však, že nového rekordu na Ringu pro SUV bylo dosaženo díky dokonalé souhře mezi motorem V8 a podvozkem. O brzkém konci spalovacích novinek u Audi tak nadále pochybujeme, ale uvidíme.

