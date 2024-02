Audi se loučí se svým kultovním kombíkem novým limitovaným vrcholem, takové auto znovu nevznikne před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Ve svých čtyřech generacích přežilo kdeco a v zásadě se drží stále stejného receptu - karoserie kombi, obří spalovací turbomotor, pohon všech kol a automat. Audi RS6 kvůli této kombinaci lidé milují, přesto se s ní naživu neudrží. Verze GT generace C8 je jednou z jeho labutích písní.

Zhruba v půlce letošního roku nám Audi představí novou generaci modelu A6. Ve srovnání s dosavadními verzemi dojde na zásadní změny pod kapotou, neboť Němci svého času spatřovali nemalý potenciál v elektromobilitě. Ve světle stávajících prodejů je nadšení nejspíš už opustilo, v důsledku miliard napěchovaných do vývoje ale už rozjetý vlak vývoje nechtělo zastavovat. Novinka tedy již nedorazí se spalovacím pohonem, nýbrž jen a pouze s tím elektrickým. S benzinovými a dieselovými motory totiž Audi hodlá párovat už jen lichá čísla, povinnosti A6 tak převezme model A7.

Ani v rámci „nových” řad jako A5 Avant nebo A7 Avant se ale Audi nebude držet starých receptů, neboť ani tato auta vesměs nebudou dál čistě spalovací. Zejména v případě výkonných verzí se počítá s downsizingem a hybridizací - takové Audi RS7 Avant, pokud vůbec nějaké přijde, by tak mělo vyfasovat šestiválec s hybridní asistencí. Co za „falešnou RS6” to bude? Dvakrát falešná RS6?

Než se tak nicméně stane, můžeme si užít rozlučku s legendou právě tohoto jména, která s ohledem na výše zmíněné nemůže znovu vzniknout. Němci totiž odhalili provedení RS6 Avant GT, které je inspirováno konceptem RS6 GTO z roku 2020. Za ním stojí dvanáct učňů značky, kteří pro změnu čerpali inspiraci u závodního Audi 90 quattro IMSA GTO z roku 1989. Vizuální spojnicí mezi těmito třemi vozy jsou nejen válečné barvy sportovní divize německé značky, ale také černě lakované čelní partie. S jejich pomocí (stejně jako díky specifickým bočním prahům) kombík působí o něco širším dojmem.

Novinka dále dostala do vínku výraznější čelní splitter, stejně jako dvojité zadní křídlo, které bylo takřka beze změn převzato z učňovského konceptu. Ze střechy zmizely ližiny, aby bylo dosaženo daleko atletičtější siluety. Zvýrazněn tak ostatně má být i závodní a nikoli praktický charakter kombíku. Povšimnout si můžeme rovněž výdechů za předními koly v karbonových blatnících, jenž slouží k optimalizaci proudění vzduchu v podbězích a k lepšímu chlazení brzd. Vzadu pak vizuální šířku umocňuje černý difuzor.

Designovou přeměnu završují karbonové detaily, stejně jako 22palcová litá kola. Ta jsou lakována bíle a ideálně tak doplňují bílo-červeno-šedo-černé ztvárnění karoserie. Audi se toto barevné téma rozhodlo přenést také do interiéru, jehož dominantou jsou přední karbonová sedadla. Stejně jako ta zadní jsou přitom potažena koženým čalouněním se středy ve tvaru včelích pláství. Mimo to nechybí červené bezpečnostní pásy, speciální koberečky či plaketka na středovém tunelu, která odkazuje na pořadové číslo novinky.

Audi vyrobí jen 660 exemplářů verze GT, z nichž každý dostane pod kapotu známý čtyřlitrový osmiválec twin-turbo. Ten nicméně nově produkuje 630 koní a 850 Nm točivého momentu, tedy o 30 koní a 50 Nm víc než standardní provedení. Kombi tak zvládne sprint na stovku za 3,3 sekundy a na dvoustovku za 11,5 sekundy, pročež je o 0,3 a 0,5 sekundy rychlejší než výchozí model. Omezovač pak byl u limitky již standardně přenastaven na 305 m/h, bezpečné zastavení mají na povel karbon-keramické brzdy.

Součástí hnacího ústrojí je osmistupňový automat a nepřekvapivě také pohon všech kol quattro, který za normálních okolností posílá 40 procent výkonu na přední a 60 na zadní nápravu. Pokud však dojde na prokluz kol, je možné počítat s až 70 procenty vpředu či 85 procenty vzadu. Přepracovaný středový diferenciál má pak lépe potlačovat sklon k nedotáčivosti, zatímco podvozek snížený o 10 milimetrů by měl zajistit dokonalé vyvážení mezi komfortem a sportovní dynamikou.

Vůz dále dostal nové pneumatiky Continental Sport Contact 7 o rozměru 285/30 R22, které nabízejí lepší přilnavost na suché i mokré vozovce. Zároveň díky nim došlo na zkrácení brzdné vzdálenosti z rychlosti 100 km/h o dva metry. Tím nám tisková zpráva končí, dodat lze už jen cenu startující na 219 355 Eurech (cca 5 480 000 Kč). Do prodeje pak RS6 Avant GT zamíří ve druhém kvartálu letošního roku.

RS6 Avant GT vznikne pouze v 660 kusech, přičemž každý dostane do vínku 630 koní a válečné barvy sportovní divize značky. Foto: Audi

Zdroj: Audi

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.