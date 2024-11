Audi se zbaví 15 % zaměstnanců, říkají zdroje z firmy, první továrna a 3 000 lidí v ní už to mají spočítané 8.11.2024 | Petr Miler

/ Foto: Audi

Koncern VW se rád tváří, že problémy má jen Volkswagen jako značka, ale není to pravda. V dobré kondici není ani Audi, a tak i to pracuje na opatřeních, která nebudou milá v prvé řadě jeho zaměstnancům.

Když se bavíme s lidmi z automobilek o jejich zaslepeném směřování k čistě elektrické budoucnosti bez ohledu na cokoli a kohokoli, většina z nich svou firmu pochopitelně hájí. Když dojde na podrobnější debatu, obvykle jim nezbydou v rukou žádné racionální argumenty, proč by takto měli jednat, tedy krom toho, že „firma rozhodla”, „vedení řeklo”, „někdo stanovil” apod. Na to se dá říct jediné: Fajn, ale uvědomte si, že to nakonec budete v prvé řadě vy, kdo ignoraci reality a horování za neproveditelné odskáče.

Dříve to někteří mohli označit za teorii, dnes už je ale jasné, že vnucování nechtěného a pro mnohé nepoužitelného spolu s upozaďováním žádaného a téměř každým využitelného vede k výrobě menšího množství aut. Je to logické, nevyhnutelné a změnitelné leda tím, že se z elektrických aut stanou přirozeně konkurenceschopná, skutečně efektivní řešení. Dokud to tak nebude, bude jejich odbyt zajišťován jen drahým a z podstaty neefektivním protežováním, které povede ke zmenšení celého oboru.

Pokud ale firma vyrábí klidně o desítky procent aut míň, k čemu to povede? No logicky i k jejímu celkovému zmenšení, jak vidíme na aktuálním dění VW, které předznamenává ještě dramatičtější vývoj. A menší firma v prvé řadě nepotřebuje tolik lidí - ve vývoji, ve výrobě, v administrativě... Je tak skutečně pozoruhodné vidět některé zaměstnance plamenně horovat za svou vlastní zkázu, protože přesně to neschopností domyslet důsledky svého vlastního jednání dělají. Takoví ve výsledku mají, co si přáli, škoda jen, že s sebou ke dnu stáhnou i ty, kteří nepřestali přemýšlet.

Tento vývoj stihl i Audi, které též trápí problémy a jeho tragické aktuální výsledky jsou na pokraji ztrátového hospodaření. Firma tak už jedná a zavírá první továrnu, která fungovala od roku 1949, a dokonce se před pár léty zaměřila na čistě elektrická auta. To měla být budoucnost, teď už pro ni a asi 3 000 lidí v ní pracujících žádná neexistuje.

To špatné tím ale jen začne. Jak informuje německý Manager Magazin, Audi chystá mnohem větší škrty ve svých zaměstnaneckých stavech. Padáka má nakonec dostat plných 15 procent všech zaměstnanců, pochopitelně ve jménu snah o snížení nákladů stále méně efektivně fungující společnosti.

Manager Magazin s odvoláním na své zdroje z firmy uvádí, že nejprve by přišli na řadu lidé mimo výrobu, tedy mj. z vývoje či právě administrativy. A padají vysoká čísla, 2 tisíce lidí tam, 4,5 tisíce lidí támhle, 3 tisíce už fakticky skončily... Tohle nebude hezké. Automobilka v oficiální rovině zatím přiznává jen tolik, že jedná s odbory o takových krocích, konkrétní představu o snížení počtu lidí pracujících pro firmu ale odmítla zveřejnit. Potvrzené jsou zatím jen ony asi 3 tisíce vyhazovů v Bruselu, které se reálně odehrají ke konci února 2025.

Věřte tomu, že nejsme rádi, když se v těchto věcech nemýlíme, vývoj ale celé roky směřoval jen a pouze tímto směrem. A bylo jen otázkou času, než kosa narazí na kámen, než se stane něco, co zranitelnost zejména německých značek odhalí do naha. Dnes je to trápení spojené s jejich čínskými aktivitami, které už nemohou evropskou neefektivitu sanovat.

Audi a další přitom rozhodně mají v ruce možnosti, jak dosavadní vývoj zvrátit - sundat klapky z očí, zaměřit se na reálnou, ne normovanou efektivitu a následovat přání svých klientů. Vzhledem k tomu, co má pořád ve svých rukou za techniku i lidské zdroje, je to velmi snadný úkol. Těžké bude jen překonat stud z toho, že si lidé ve vedení budou muset přiznat, že se mýlili. A změní to, co roky absurdně označovali za neměnné.

Továrna Audi v Bruselu už to má spočítané a 3 000 jejích zaměstnanců s ní. Nebude to konečná, automobilka má celkově propustit 15 % svých současných zaměstnanců. Foto: Audi

Zdroje: Manager Magazin, Reuters, Audi

