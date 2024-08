Audi u některých nových elektromobilů nepoužije své slavné logo se čtyřmi kruhy, nechce si jimi kazit pověst dnes | Petr Miler

/ Foto: Audi

Uvádí to agentura Reuters s odvoláním na dva nezávisle vystupující zdroje zevnitř firmy. Byla by to další facka do tváře elektrické pýchy značky, v tomto případě by ale šlo o docela snadno pochopitelný postup pramenící z loni oficiálně potvrzeného kroku.

Je fascinující, jak rychle se mění donedávna údajně neotřesitelný postoj některých automobilek k jejich ryze elektrické budoucnosti. Za všechny případy uveďme přístup extrémně dogmatického Audi a jeho zmatečně vystupujícího šéfa, který po ještě nedávném sebejistě deklarovaném odhodlání nepředstavit po roce 2026 ani jedno nové spalovací auto a úplně s nimi skončit roce 2033 najednou říká, že to neplatí a značka je nyní „flexibilní”. Anebo postoj ještě dogmatičtějšího Volva, které ústy svého nejvyššího vedení ještě před pár měsíci trvalo na tom, že po roce 2030 neprodá jediné neelektrické auto bez ohledu na cokoli, a nyní je též úplně jinde.

Ale zůstaňme u Audi, které se stává stále zřetelnějším obrazem jakéhosi elektrického nezdaru. Zřejmě poslední kapkou se stalo velmi vlažné přijetí nového Audi A6 ve verzích sedan i kombi, čistě elektrického vozu, který jsme sami označili za přesně tak nezajímavé auto, jak jsme čekali. Pro nás už to ani nebylo zklamání, pro většinu publika pořád ano, jak trefně shrnuje i kolega Gustavo Henrique Ruffo z Auto Evolution. Jeho slova lze tesat: „Říct, že tato auta byla přijata chladně, by bylo slabé vyjádření.”

Důvodů je celá řada, tím hlavním ale je, že humbuk okolo elektromobilů vyvolaný před pár roky byl přesně takovou nafouknutou bublinou, jakou se od začátku zdál být. Někteří lidé si elektromobily koupili a znovu je nechtějí, další je poznali a nechtějí je vlastnit ani jednou. Zbytek chápe jejich technické limity i bez toho a vůbec se o ně nemíní zajímat. Své zákazníky jistě mají, ale 100 procent publika? Nenechte se vysmát.

Občas nám někteří „mesiáši elektrické pravdy” svými ostrými maily spílají nad tím, jak si to dovolujeme o elektromobilech psát, na to ale lze říci jen jedno: Založte si vlastní magazín, pište si o nich podle svého, získejte si pozornost a přesvědčte veřejnost o svém pohledu na věc. My s tím nemáme problém, zakazovat vám to nebudeme. Nic takového neudělají, protože ví, jaká je realita, a tak se raději snaží umlčet ty, kteří je reflektují. Znovu Gustavo Henrique: „Zeptejte se webových stránek, které o těchto autech něco zveřejnily, kolik pozornosti se jim dostalo. Bylo to velmi málo, mohu vás ujistit.” Není to přehnané ani v nejmenším, tato auta soustavně ztrácí zájem, protože stejným lžím okolo nich nikdo soudný dvakrát neuvěří.

Audi tak snad už konečně začíná chápat to, co mu roky říkáme: Že tudy cesta nevede, že nabídnout jen elektromobily bez vazby na preference zákazníků je akorát cestou ke krachu, jak tuší i někteří lidé z jeho vedení. Bazírovat na svém je pak jen cestou ke ztrátě image, která tady prodává - mohu vás ujistit, že naprostá většina zákazníků by za normální jízdy s páskou na očích, pakliže by něco takového bylo možné, neměla šanci poznat, jestli sedí ve Škodě, VW nebo Audi. Rozdíly existují, ale jsou příliš malé na to, aby normálního spotřebitele trkly. Tady se hraje o image a jakým jejím nositelem jsou průměrné, chladně přijímané produkt nevyvolávající nejen touhu, ale pořádně ani zájem?

Bylo to zřejmé od dne 0, elektromobily byly, jsou a v jakkoli dohledné době budou pro většinu publika inferiorní produkt. Audi přesto kráčelo směrem ke své ryze elektrické budoucnosti a ve snaze konkurovat na některých trzích stále schopnějším a levnějším Číňanům se loni spojilo s právě čínským SAICem, aby nabídlo nové elektromobily v konkurenceschopnější podobě. Divili jsme se tomu, mluvili jsme o hesle „Vorsprung durch China” a „převzetí techniky čínských aut” místo kdysi pokrokových německých řešení, což nemůže nemít negativní dopad na zmíněnou image. Co myslíte, že tehdy přišlo? Zloba Audi. A co myslíte, že přichází nyní?

Audi už zjevně pochopilo, jak informuje agentura Reuters. Ta s odvoláním na „dva lidi s přímou znalostí” plánů německé automobilky uvádí, že Audi nepoužije u nových elektromobilů vyvinutých právě ve spolupráci s Číňany své slavné logo se čtyřmi kruhy kvůli „vnímání image značky”. Ingolstadt si zkrátka nechce kazit pověst takovým produktem, který navíc bude vyvinutý v Číně se „zvýšenou závislostí na lokálních dodavatelích a technologiích”.

Pro Audi je změna přístupu zřetelně pomalým a bolestivým procesem, postupně se ale dostane k tomu, k čemu od začátku musí - má-li pomýšlet na další úspěchy, musí jednat v souladu s tím, čím značce vnukl její současné postavení Ferdinand Piëch. To se nevzalo z ničeho, přišlo mj. skutečně z pokrokových technických nápadů, které elektrické modely, tím spíše pak ty postavené kolem existující čínské techniky, nepředstavují ani omylem. Němci se k věci odmítli vyjádřit, Číňané uvedli pouze tolik, že nové elektromobily z jejich dílny budou „skutečnými Audi s autentickou DNA Audi”.

Dodejme, že dnes ikonický emblém čtyř do sebe zapadajících kruhů byl poprvé představen už v roce 1932 coby symbol sloučení Audi, DKW, Horch a Wanderer do jediné společnosti s názvem Auto Union. Znovu Audi se z celého slepence stalo až později a současné postavení německé automobilky je dílem posledních 30 až 40 let. Nejde tedy o takovou historickou „danost” jako v případě BMW či Mercedesu, také proto musí Audi se svou image zacházet opatrně. Dosud to nedělalo, teď snad už začíná chápat.

Nové elektrické Audi A6 je slušný bizár, který nezachraňuje ani svítící logo čtyř kruhů. Příští elektromobily Audi vzniklé e spolupráci s čínským SAICem ho ani dostat nemají - automobilka si konečně uvědomuje, jak mohou podobná auta poškozovat její image. Foto: Audi

Zdroje: Reuters, Auto Evolution

Petr Miler

