Audi zastavuje prodej všech dobíjecích hybridů, letos už nedodá ani jedno další auto

/ Foto: Audi

V nečekaný moment a nečekaný typ aut postihlo omezení, které známe spíše ze světa výkonných spalovacích verzí. I to jen ukazuje, v jak složité situaci se automobilový průmysl ocitl a dále ocitá.

Pokud ještě donedávna existovala naděje, že se automobilový průmysl dá v letošním roce do pořádku, nyní zřejmě definitivně pohasla. Po letech soužení koronavirovou pandemií, resp. omezeními z ní vyplývajícími počínaje a jejich dlouhodobými dopady konče, přišel konflikt na Ukrajině, který znamená další velkou ránu. I kdyby se přímo na Ukrajině nic podstatného nevyrábělo, i kdyby se v Rusku nic podstatného neprodávalo, byl by to zásah daný zejména vyplývajícími ekonomickými sankcemi. Ty působí, k tomu se ale přidává i obojí výše zmíněné.

Jak moc bude automobilky bolet fakt, že v Rusku najednou neprodají statisíce aut, která nejčastěji vznikají v tamních fabrikách, jejichž zabavení se bojí, se teprve uvidí. Jak moc je zasáhne možné omezení dodávek některých klíčových surovin jako palladium, jehož těžbu v Rusku nelze nahradit, též ukáže jen čas. Už samotný konflikt, který zastavil téměř veškeré ekonomické dění na Ukrajině, ale dělá zejména některým výrobcům problémy.

Už dříve jsme zmiňovali, že Ukrajina se podle dat ACEA stará asi o 7 % dodávek kabelových svazků pro evropské automobilky. Není to málo, ale nezní to ani jako moc, současně je ovšem třeba dodat, že se věci jistě nemají tak, že by každá automobilka používala 7 % kabelových svazků z Ukrajiny - u některých to může být 50 %, u jiných 0. A podle všeho aktuální situace nejvíce dopadá na Němce.

Konkrétní automobilky odmítají zveřejnit, jak moc dílů jim chybí, to je strategická informace, takové BMW ale už oznámilo rozsáhlé odstávky výroby a koncern VW je další na řadě. Slyšeli jsme o problémech Škody, Porsche nebo samotného Volkswagenu, nyní se přidalo Audi. To kvůli novému nedostatku dílů zastaví výrobu modelů Audi A4 a A5 nejméně od 7. do 11. března a modelů A6 a A7 nejméně od 7. do 18. března. Už to bude bolet, současně ale přišlo s ještě jedním krokem.

Automobilka magazínu Automobilwoche potvrdila spekulaci, že zastavuje prodej všech dobíjecích hybridů, tedy modelů se spalovacími i elektrickými motory, které lze dobíjet ze sítě. To jsou v dnešních podmínkách nastavených EU obvykle ty poslední vozy, na něž při omezeních dochází, dříve se ruší prodej spalovacích verzí s vysokými emisemi CO2. Ale tentokrát na ně došlo, a to už v březnu - to je nečekaný krok, v nečekaný moment. Audi uvádí, že objednávky 10. března zcela zastaví, neboť letos už nebude s to dodat ani jedno další objednané auto, výrobní kapacita je vinou zájmu i nových omezení dodávek dílů vyčerpaná až do příštího roku. A to pochopitelně předpokládá, že věci zůstanou nadále aspoň tak, jak jsou dnes.

Je vidět, že omezení plynoucí z ukrajinského konfliktu jsou už dnes drastická a to - aniž bychom chtěli malovat čerta na cokoli - může být ještě podstatně hůř. Jedinou nadějí na pozitivní změnu zůstává rychlé zastavení konfliktu, k tomu se ale podle všeho neschyluje.

Auta jako Audi Q5 Sportback 55 TFSI e quattro, tedy dobíjecí hybridy značky, od 10. března už ani neobjednáte, Audi ani netuší, kdy je bude moc vyrobit. Letos už to ale určitě nebude. Navíc kompletně zastavuje výrobu modelů A4, A5, A6 a A7 na týden až dva. Foto: Audi

Zdroje: Automobilwoche, Audi

