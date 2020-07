Australané odhalili revoluční zavěšení kol aut, učiní je rychlejšími i úspornějšími před 2 hodinami | Petr Prokopec

Může se zdát, že na dosavadních aktivního zavěšení kol aut už není co zlepšovat, ale to je omyl. Australská firma představila elektromechanické řešení, které za jízdy zvládne měnit i nastavení, které jinak měnitelné jen v servisech.

Nezasvěcenému se možná zdá, že vše podstatné ve světě aut již bylo objeveno. Volant, sedadla, kola či motor jsou zde již více než století, a přestože dochází soustavně k inovacím všeho druhu, ony zmíněné prvky vypadají stále stejně. Realita je ale jiná a platí to i v případě prvků, které nejsou na první pohled vidět. Například systém zavěšení kol prošly za poslední dekády podstatnou evolucí, která dnes u nových vozů činí samozřejmými i věcmi, které byly nedávno považovány za nemožné. Vlastně by nás proto nemělo udivit, že vývoj pokračuje dál a australská firma Doftek nyní přichází s další menší revolucí.

Protinožci vedení Geoffem Rogersem se rozhodli vyvinout aktivní systém, který je schopen měnit u zavěšení kola během jízdy i takové parametry, které jsou běžně pevné dané. Využívány jsou elektromechanické komponenty, jenž mění jak odklon, tak sklo i sbíhavost kol. V prvé fázi nicméně technologie nereaguje přímo na konkrétní podmínky, nýbrž na zvolený režim, kdy Normal počítá s nulovým sklonem kol, Sport s 1,5stupňovým a Sport+ s 3stupňovým.

Jak jsme ovšem zmínili výše, již v této fázi dosáhl Doftek opravdu působivých výsledků. Ovladatelnost vozu vzrostla o 15 procent, zatímco valivý odpor poklesl o 10 procent a opotřebení pneumatik se taktéž snížilo o 10 procent. Do budoucna nicméně Australané počítají s druhou generací, která by již měla být semi-aktivní a rovněž se třetí, která by již měla plně reagovat na aktuální situaci. Rogers předpokládá, že právě v této fázi by se jízdní vlastnosti a tedy i rychlost vozu v zatáčkách měla zlepšit až skoro o třetinu, přičemž současně by měla klesnout jeho spotřeba.

Doftek tato data necucá z palce svého zakladatele, nýbrž z již probíhajících testů, ke kterým jsou užívány Audi TT RS a Mercedes-AMG GT. Důvodem volby je různé zavěšení obou vozů, neboť čtyři kruhy sází na vzpěry MacPherson a třícípá hvězda na dvojité lichoběžníky. Kromě toho nicméně inovativní australská technologie může být použita také u multilinku. Osadit jí pak lze nová auta přímo ve výrobě i ta již existující, kdy jen dojde na výměnu některých komponentů.

Protinožci mimo to počítají také s různými pohony, přičemž nejprve se hodlají zaměřit na luxusní a sportovní vozidla. Poté přijdou na řadu elektromobily a v neposlední řadě také autonomní vozy. Je otázkou, u kterého výrobce se technologie objeví jako první, nicméně Rogers dodává, že do konce roku by měla být uzavřena dohoda s jednou z největších evropských automobilek. S ohledem na testovací prototypy se nabízí Audi resp. celá skupina VW,a Mercedes.

Rogers se začal aktivním zavěšením zabývat v roce 2016. V té době jej trápilo, že nemůže snadno nastavit zavěšení svého okruhového Audi TT, se kterým závodil na trati Winton ve Victorii. S pracemi mu napomáhá jeho žena Priscilla, která má taktéž vzdělání v oboru. Tak jakoPaul Dowie, třetí ze zakladatelů Dofteku.

Doftek chystá aktivní zavěšení, jenž bude ve třetí fázi reagovat v reálném čase na povrch vozovky i váš styl jízdy. Je to revoluce svého druhu, neboť auto takto dokáže být současně rychlejší i provozně efektivnější.

